OL : le mercato empêche Fonseca de "couper pleinement"

Quinze jours après la fin de la saison, l’OL est déjà en mode préparation de la saison prochaine. Avec un mercato qui débute le 15 juin, Paulo Fonseca estime être en vacances, sans vraiment l’être.

15 juin. Cette date, Matthieu Louis-Jean, la cellule de recrutement et l’OL dans tout son ensemble l’ont entourée au stylo rouge. Cela marque le début du mercato estival en Ligue 1 et un peu partout en Europe. Ce sera ainsi l’heure des premières emplettes, mais aussi des premières ventes pour pouvoir rentrer dans les clous de la DNCG et de l’UEFA. Si le club lyonnais pourrait bien signer un premier joueur dans les prochaines heures avec l’arrivée libre de Kaïl Boudache, il faut attendre encore quinze jours pour le reste.

Ce qui ne veut pas dire que Paulo Fonseca et ses équipes restent les bras croisés, même en vacances comme c’est le cas depuis bientôt deux semaines. "Il est presque impossible de déconnecter totalement. Certaines choses doivent être traitées. Le marché des transferts, par exemple… Aujourd’hui encore, après cette interview (à A Bola), j’ai une réunion avec la cellule de recrutement concernant le choix de joueurs et la construction du prochain effectif."

Un effectif à étoffer avec les limites économiques

Souhaitant quand même "profiter un maximum de (ses) enfants", Paulo Fonseca sait malgré tout qu’il y a du pain sur la planche pour l’été qui arrive. La saison écoulée lui a montré que le groupe rhodanien était un peu trop juste pour pouvoir performer sur trois tableaux différents. Un constat fait par Matthieu Louis-Jean également. Le directeur technique et son coach ont ainsi fixé une feuille de route, faite de souhaits mais avec les aléas économiques qui touchent aussi l’OL. Un équilibre pas facile à trouver mais qui avait porté ses fruits il y a un an.