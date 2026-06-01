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Le joueur de l'OL Pavel Sulc avec la République tchèque
Le joueur de l’OL Pavel Sulc avec la République tchèque (@Fédération tchèque)

Coupe du monde 2026 : Pavel Sulc (OL) bien retenu dans les 26 de la Tchéquie

  • par David Hernandez

    • Absent lors du match amical contre le Kosovo dimanche (victoire 3-1), Pavel Sulc va bien se rendre à la Coupe du monde 2026. Après la victoire de la Tchéquie, Miroslav Koubek a dévoilé le nom des 26 joueurs qui participeront au tournoi.

    Place aux choses sérieuses pour Pavel Sulc. Après en avoir fini avec la saison de l'OL, l'attaquant a pu profiter de quelques jours de repos avant de se rendre au rassemblement de la Tchéquie. N'étant pas sur la feuille de match pour l'amical contre le Kosovo dimanche après-midi, le Lyonnais a vécu de loin le succès de ses compatriotes (3-1). Toutefois, cette absence n'avait rien à voir avec une quelconque blessure. À la suite du succès tchèque, Miroslav Koubek a dévoilé sa liste définitive pour la Coupe du monde 2026. Vingt-six noms, dont celui du meilleur buteur de l'OL en 2025-2026.

    Un groupe ouvert pour la Tchéquie

    Ce sera une première pour Pavel Sulc, qui a grandement participé au retour de la Tchéquie au Mondial, vingt ans après sa dernière participation. Après un ultime amical contre le Guatemala, les coéquipiers de Tomas Soucek (West Ham) lanceront leur tournoi contre la Corée du Sud (12 juin). Ils affronteront ensuite l'Afrique du Sud (18 juin) puis le Mexique, l'un des pays organisateurs, le 25 juin. Un groupe ouvert dans lequel la Tchéquie espère sortir.

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