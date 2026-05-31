Le sacre du PSG ne qualifie pas l’OL pour la Ligue des champions

Vainqueur de la Ligue des champions pour la deuxième saison de suite, le PSG ne fait pas pour autant les affaires de l’OL. La victoire parisienne ne profite pas aux clubs français, mais au meilleur indice UEFA des tours préliminaires, dans la voie des champions nationaux.

À la différence de la finale de la Ligue Europa, l’OL n’a pas regardé la finale de la Ligue des champions avec un vrai intérêt sportif derrière. Certains coéquipiers de Corentin Tolisso ont certainement dû apprécier le spectacle offert samedi à Budapest mais, malgré la présence du PSG dans cette finale, ils savaient très bien que le sort de cette rencontre n’impacterait pas leur été. En effet, le sacre parisien, le deuxième de suite sur la scène européenne, n’a pas eu d’incidence sur une qualification directe ou non de l’OL pour la phase régulière de la prochaine Ligue des champions.

Le Shakhtar directement qualifié

Avant 2024, cela aurait pu être le cas. Avant l’ancien règlement, la Ligue 1 aurait pu profiter de la place de tenant du titre, dans le cas où celui-ci serait déjà qualifié directement via le championnat. Ce qui était le cas avec le PSG. Seulement, la nouvelle formule des compétitions européennes a mis fin à ce "privilège" dont aurait pu bénéficier l’OL. Le règlement de l'UEFA stipule désormais que le club qui en profite est celui qui possède le meilleur indice UEFA des tours préliminaires, dans la "Voie des champions nationaux". Or, l'OL fait partie de la "Voie de la Ligue". C’est donc le Shakhtar Donetsk qui peut remercier le PSG.