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Moussa Niakhaté et Tanner Tessmann (OL) contre Saint-Etienne
Moussa Niakhaté et Tanner Tessmann (OL) contre Saint-Etienne (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Ligue 1 : toujours pas de derby OL - Saint-Étienne en 2026-2027

  • par Gwendal Chabas

    • Occasion manquée. Saint-Étienne a perdu son barrage retour vendredi à Nice (4-1). Les Verts ne retrouveront pas la Ligue 1 en 2026-2027.

    Saint-Étienne ne quittera pas le purgatoire cette année. Malgré un énorme budget pour la division, le club de la Loire n'a pas réussi à terminer parmi les deux premiers de Ligue 2. Résultat, il devait passer par le chemin tortueux des barrages pour espérer monter et retrouver l'élite. Mais au terme d'une saison inégale, les hommes de Philippe Montanier ont échoué sur la dernière marche.

    Déjà passés tout près du précipice face à Rodez dans le Chaudron lors du tour précédent (0-0, 7-6 tab), les Verts ne sont pas parvenus à faire chuter Nice. Pourtant, la première manche n'était pas inintéressante pour eux. Un triste 0-0 à domicile mardi qui leur laissait toutes leurs chances vendredi sur la Côte d'Azur. D'autant plus que les Aiglons faisaient sans leur public, puisqu'ils ont été sanctionnés d'un huis clos après des incidents lors de l'ultime journée de Ligue 1.

    Sainté craque dans les 10 dernières minutes

    En première période, Ivan Cardona a cru ouvrir la marque, mais il était hors jeu. Et ce sont finalement les Niçois qui ont pris les devants grâce à Jonathan Clauss à l'heure de jeu. Puis ça s'est emballé à dix minutes de la fin. Le Géorgien Zuriko Davitashvili a égalisé sur penalty à la 79e (1-1). Ça sentait les prolongations.

    Sauf que les Azuréens ont complètement fait craquer les Stéphanois avec trois buts signés Kail Boudache (qui devrait signer à l'OL) et un doublé d'Elye Wahi aux 81e, 87e et 90e+2 minutes. L'OGCN reste en L1, l'Olympique lyonnais, lui, devra attendre au moins un an de plus avant de peut-être recroiser son voisin honni en championnat.

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