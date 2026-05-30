Euro U17 : Doganay (OL) et la France reprennent espoir

Battue par l'Italie en ouverture de l'Euro U17, l'équipe de France U17 s'est parfaitement repris contre le Danemark. Avec Kenan Doganay titulaire, les Bleuets se sont imposés 4-0 et reprennent la main dans la course.

Une victoire et la qualification sera au rendez-vous. Ce vendredi, l'équipe de France U17 a réussi à relever la tête après son entrée en lice ratée dans l'Euro. Battus par l'Italie 1-0, les Bleuets se devaient de gagner contre le Danemark pour continuer à croire à une qualification pour le tour suivant. La mission a été remplie du côté de Tallinn avec un large succès 4-0 contre la nation scandinave. Il a malgré tout fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir les joueurs de José Alcocer prendre le dessus sur leurs adversaires.

90 minutes pour Doganay

En soignant son goal-average, La France reprend du même coup la deuxième place au Danemark. Remplaçant lors du premier match, Kenan Doganay était cette fois-ci titulaire pour cette deuxième rencontre. Le milieu de terrain de l'OL a joué l'intégralité du match dans l'entrejeu français. De quoi espérer une nouvelle titularisation dimanche contre la Macédoine ?