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Kénan Doganay, capitaine de l'équipe de France U17
Kénan Doganay, capitaine de l’équipe de France U17 (@Fédération slovène)

Euro U17 : Doganay (OL) et la France reprennent espoir

  • par David Hernandez

    • Battue par l'Italie en ouverture de l'Euro U17, l'équipe de France U17 s'est parfaitement repris contre le Danemark. Avec Kenan Doganay titulaire, les Bleuets se sont imposés 4-0 et reprennent la main dans la course.

    Une victoire et la qualification sera au rendez-vous. Ce vendredi, l'équipe de France U17 a réussi à relever la tête après son entrée en lice ratée dans l'Euro. Battus par l'Italie 1-0, les Bleuets se devaient de gagner contre le Danemark pour continuer à croire à une qualification pour le tour suivant. La mission a été remplie du côté de Tallinn avec un large succès 4-0 contre la nation scandinave. Il a malgré tout fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir les joueurs de José Alcocer prendre le dessus sur leurs adversaires.

    90 minutes pour Doganay

    En soignant son goal-average, La France reprend du même coup la deuxième place au Danemark. Remplaçant lors du premier match, Kenan Doganay était cette fois-ci titulaire pour cette deuxième rencontre. Le milieu de terrain de l'OL a joué l'intégralité du match dans l'entrejeu français. De quoi espérer une nouvelle titularisation dimanche contre la Macédoine ?

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