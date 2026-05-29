Alors que la finale de Première Ligue approche à grand pas, OL Lyonnes peut continuer de marquer l'histoire. Face au Paris FC, les Lyonnaises peuvent aller décrocher un dix-neuvième titre en vingt saisons.

Même le mot hégémonie ne semble pas assez fort pour décrire l’emprise d’OL Lyonnes sur le football français depuis deux décennies maintenant. Les Lyonnaises traversent un règne sans partage, ou presque. Sur les 19 dernières saisons, elles ont remporté 18 titres de champion de France, les 18 qui garnissent l’armoire à trophées du club lyonnais.

Un seul accroc, il y a cinq ans

Il n’y a qu’en 2021 que le club rhodanien a laissé échapper ce qui lui appartient. Au terme d’une saison historique, marquée par la crise sanitaire, le PSG termine invaincu à la première place du classement, juste devant Lyon. Pour retrouver la trace d’une autre équipe championne, il fallait remonter jusqu’en 2006, quand Juvisy avait fini devant Montpellier. Depuis, les règles ont changé, et un système de play-offs a été instauré en Première Ligue à partir de le saison 2023-2024.

Les Lyonnaises intraitables en finale

Les joueuses d’OL Lyonnes ont disputé l’intégralité des finales jusqu’ici, et les ont toutes remportées. Ce sera, en revanche, la première face au Paris FC, après les victoires contre le PSG en 2024 (2-1) et en 2025 (3-0). L’ensemble du club rhodanien se méfie d’ailleurs beaucoup des coéquipières de Clara Mateo, qui ont l’habitude d’embêter les Fenottes et qui tenteront d’aller décrocher le premier titre de champion de France de leur histoire.

Le Paris FC "monte son curseur d'exigence" contre OL Lyonnes

"Le Paris FC a bien défendu les espaces lors du dernier match, a souligné Jonatan Giraldez en conférence de presse avant la finale. L’équipe a eu beaucoup d’opportunités pour gagner. Nous n’avons inscrit qu’un seul but lors de ces deux rencontres de championnat, donc la relation offensive va être très importante pour nous, afin de se créer plus d’opportunités. On doit améliorer nos un contre un offensifs".

Et Wendie Renard d’enchaîner : "Elles nous ont démontré lors des derniers matchs que face à nous, elles montaient leur curseur d’exigence dans tous les domaines, reconnaît la capitaine d’OL Lyonnes. Cela va être un match difficile, face à une équipe qui a beaucoup progressé ces dernières années. Elles méritent leur place en finale, elles se sont battues pour ça.A nous de faire preuve de rigueur, de détermination. Nous avons été l’équipe la plus régulière possible toute la saison. A nous de montrer que ce titre, nous le méritons".

Un titre qui serait donc le dix-neuvième en l’espace de vingt saisons. Au Parc OL ce vendredi (21h)*, les Lyonnaises peuvent marquer l’histoire encore un peu plus.

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