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Les joueuses d'OL Lyonnes félicitent Jule Brand
Les joueuses d’OL Lyonnes félicitent Jule Brand (Photo by Richard HEATHCOTE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes toujours invaincu face au Paris FC

  • par Tristan Le Pezennec

    • Depuis 2017 et la fusion avec Juvisy, le Paris FC n'est pas encore parvenu à faire tomber OL Lyonnes. Attention que la première fois n'arrive pas lors de la finale de Première Ligue ce vendredi (21h).

    Les Lyonnaises ont pris l’habitude, depuis de longues années maintenant, de ne rien laisser, ou presque, à la concurrence. Que ce soit en championnat ou dans les coupes nationales, OL Lyonnes pose sa patte sur la plupart des compétitions auxquelles il participe. Cette saison encore, les coéquipières de Wendie Renard ont quasiment tout raflé sur leur passage. Elles sont toujours à la poursuite d’un triplé, malgré la défaite à Oslo face au FC Barcelone en finale de Ligue des champions (0-4).

    Pour dominer le football français, les Rhodaniennes se doivent d'être intraitables au moment d'affronter les autres grosses écuries du pays. Et c’est le cas face au Paris FC, son adversaire en finale de Première Ligue ce vendredi (21h). Depuis 2017 et la fusion entre le club de Pierre Ferracci et Juvisy, le PFC ne les a encore jamais battues. En 17 rencontres, toutes disputées en championnat, les Fenottes se sont imposées à quatorze reprises et n’ont concédé que trois nuls. Jusqu’en octobre 2024, elles n’avaient carrément fait que gagner. Les trois matchs nuls, en revanche, ont eu lieu lors des quatre derniers affrontements, signe de la progression indéniable de son rival.

    Il faut remonter loin, avant le PFC pour une défaite lyonnaise

    Si l’on remonte un peu le fil de l’histoire jusqu’à Juvisy, OL Lyonnes n’a plus perdu contre cette entité francilienne depuis le 14 mars 2010 (0-2). Dans toute l'histoire de cette rivalité, on ne retrouve que cinq défaites lyonnaises en l’espace de 47 duels. S’il y a bien un moment où il ne faudrait pas perdre cette invincibilité, c’est bien vendredi (21h). Au Parc OL, les tenantes du titre retrouveront les Parisiennes pour une affiche inédite en finale de Première Ligue.

    Les joueuses de Jonatan Giráldez tenteront de décrocher un 19e titre en vingt exercices, tandis que les coéquipières de Clara Mateo voudront devenir championnes de France, ce qui serait une première dans l’histoire, récente, du Paris FC.

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