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Inès Benyahia avec les supporters d'OL Lyonnes
Inès Benyahia avec les supporters d’OL Lyonnes (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes - Paris FC : les dernières places à saisir avec notre code promo

  • par Gwendal Chabas

    • Vendredi, OL Lyonnes recevra le Paris FC en finale du championnat de France (21h). Grâce à notre code promo, profitez de places moins chères.

    Une ultime sortie pour clôturer ce cru 2025-2026. Moins d'une semaine après la déception d'Oslo, OL Lyonnes peut au moins compléter le triplé national en gagnant vendredi face au Paris FC. Quoi de mieux qu'une finale de Première Ligue pour essayer de se remettre du revers en finale de Ligue des champions contre le Barça (4-0) ? Mais attention, car les Parisiennes ont toujours bien résisté aux joueuses de Jonatan Giráldez cette saison (victoire 1-0 et nul 0-0).

    Plus de 20 000 supporteurs ont déjà leur place

    Pour faire monter l'engouement autour des Lyonnaises, le club a multiplié les évènements, avec notamment un entraînement ouvert au public mercredi. De quoi mener à une belle affluence au Parc OL le 29 mai ? Plus de 20 000 spectateurs ont déjà pris leur billet pour ce grand rendez-vous. Et vous pouvez les rejoindre en profitant d'une réduction proposée par Olympique-et-Lyonnais.

    Il reste encore quelques places disponibles en utilisant notre code OLETLY, activable en cliquant juste ici. Vous pouvez bénéficier d'une promotion faisant passer la place à 20€ au lieu de 25. La formule comprend, outre le ticket d'entrée, quatre boissons incluses. De quoi permettre aux supporters rhodaniens de vivre cette finale dans les meilleures conditions malgré la forte chaleur qui s’est emparée de Lyon.

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