Dans le cadre du village d'animations organisé par la Première Ligue, place Bellecour ce mercredi, Kadidiatou Diani et Inès Benyahia seront disponibles pour quelques signatures et autres photos.

À deux jours de la finale des play-offs d’Arkema Première Ligue entre OL Lyonnes et le Paris FC (vendredi, 21h), les supporters lyonnais pourront partager un moment avec deux joueuses de de l’effectif rhodanien. Ce mercredi 27 mai, de 16h à 17h, Kadidiatou Diani et Inès Benyahia participeront à une séance de dédicaces organisée place Bellecour, dans le cadre du village d’animations installé par la Première Ligue de 11h à 19h.

Arrivée à Lyon à l’été 2023, Kadidiatou Diani s’est encore imposée cette saison comme l’un des principaux atouts offensifs des Fenottes. Blessée, elle n’a pas pu participer aux différentes échéances lyonnaises de la fin de saison. Opérée du ligament externe d’un genou, elle manquera la finale ce vendredi.

Sa jeune coéquipière, Inès Benyahia (23 ans), poursuit de son côté sa progression au sein du club rhodanien. Elle continue d’engranger de l’expérience dans un effectif où la concurrence est particulièrement dense. Elle représente l’un des visages de la nouvelle génération lyonnaise, et a même porté le brassard de capitaine pour la première fois cette saison.

Un village d'animations place Bellecour

Cette séance de dédicaces s’inscrit dans une journée d’animations gratuites autour du football féminin, organisée par la Première Ligue. Des initiations, des quiz interactifs, des démonstrations de freestyle ou encore des concours de pronostics seront notamment proposés au public, tandis que le trophée que soulèveront les futures championnes sera également exposé.

Sur le terrain, les Lyonnaises tenteront de rebondir après leur défaite en finale de Ligue des champions samedi contre le Barça (0-4). Pour finir en beauté, vendredi (21h) au Groupama Stadium, l’objectif sera clair. Il faudra battre le Paris FC pour décrocher un nouveau titre national.