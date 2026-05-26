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Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL après le derby en avril 2025
Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l’OL après le derby en avril 2025

OL : Matthieu Louis-Jean, un dirigeant qui fait l'unanimité

  • par Tristan Le Pezennec
  • 1 Commentaire

    • Grâce à un recrutement intelligent et à de jolis coups, l'OL a pu retrouver le top 4 de la Ligue 1, près de cinq ans après. Matthieu Louis-Jean, et ses équipes, ont forcément leur part de responsabilité dans cette réussite.

    Il n’est pas seul, mais il sait très bien s’entourer. Matthieu Louis-Jean, l’actuel directeur technique de l’OL, est l’architecte de ce qu’est en train de devenir le club lyonnais. Débarqué à l’été 2023 en tant que directeur de la cellule de recrutement, il avait alors remplacé Bruno Cheyrou. En novembre 2024, ses prérogatives s’élargissent alors qu’il est promu directeur technique du club rhodanien. Il confie alors les rênes du recrutement à Benjamin Charier, à présent responsable de la cellule lyonnaise. Aujourd’hui, tout le monde à l’OL semble travailler en étroite collaboration de l'entraîneur au recrutement en passant par Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger, le directeur général. Tout le monde tire dans le même sens, ce qui n’a pas toujours été le cas à Lyon.

    Une foi inébranlable

    Passé proche de la correctionnelle l’été dernier, les dirirgeants rhodaniens devaient réaliser un mercato proche de la perfection pour pouvoir permettre à l’OL d’être ambitieux, alors qu’une partie de la France du foot lui prédisait l’enfer. Mais à l’image de Michael Gerlinger, les hommes forts de l’OL y ont cru.

    Matthieu Louis-Jean y compris. Dans l’émission Tant qu’il y aura des Gones du lundi 18 mai, nos deux consultants, Nicolas Puydebois et Enzo Reale, ainsi que notre invité, le journaliste marocain Antar Abdelwarit, n’ont pas manqué de souligner le travail fourni par l’ancien défenseur de Nottingham Forest. "Il ne s’échappe pas, il assume ses responsabilités, apprécie l'ancien gardien champion de France avec l'OL. On attend de la cellule qu’elle travaille réellement, et c'est le cas. Quand tu fais un vrai travail de recherche avec une analyse approfondie sur des critères tactiques, techniques, sur la maturité, la mentalité, ça paye".

    Un travail titanesque l'été dernier, alors qu'il va falloir remettre ça

    Grâce à un mercato estival très abouti, avec des coups de génie qui rapporteront gros à l’OL, comme les recrutements d'Afonso Moreira et Ruben Kluivert, l'arrivée d’un très bon gardien en la personne de Dominik Greif ou encore des bonnes pioches un peu plus onéreuses, comme Tyler Morton ou Pavel Sulc, l’OL a réussi sa saison. Et il n’est plus très loin de retrouver la Ligue des champions. Mais les dirigeants lyonnais, Matthieu Louis-Jean le premier, auront fort à faire cet été. "Je salue le travail de Matthieu Louis-Jean et de cette cellule. Un mercato en Ligue 1 sans beaucoup d’argent, c’est très compliqué. Cet été, il faudra aller très vite, encore plus sur une année de Coupe du monde", prévient Antar Abdelwarit. Avant qu’Enzo Reale n’ajoute : "Pour aller vite, il faut des idées, mais il faut aussi de l’argent. Et l’OL n’en a pas. Il y a plusieurs incertitudes. On n’est pas sûr d’être en Ligue des champions, il y a la Coupe du monde qui arrive aussi. Cela fait beaucoup de paramètres à prendre en compte". Au directeur technique et à sa cellule de faire encore preuve de malice.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      Outlander - mar 26 Mai 26 à 18 h 39

      On parle souvent de MLJ et de Ben Charrier, mais jamais de la cellule entière et de ses scouts, qui sont-ils ? Qui a des noms ? J'avais entendu parler d'un Mathieu Seckinger.
      Il y en aurait un spécialisé dans la supervision des pays slave, un lusitanien, un ibérique et puis ?

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