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Florent Balmont, entraîneur des U19 de l'OL et membre de l'OL Légendes
Florent Balmont, entraîneur des U19 de l’OL et membre de l’OL Légendes (crédit : David Hernandez)

OL Académie : le bilan de la saison des U19

  • par Tristan Le Pezennec

    • Si elle avait bien démarré, la saison des U19 de l'OL s'est mal terminée. Le parcours en Gambardella et la fin du championnat laissent des immenses regrets.

    La saison des U19 de l’OL n’aura pas totalement correspondu aux attentes des suiveurs de l’Académie. Malgré une génération très talentueuse, et quelques joueurs surclassés, les garçons de Florent Balmont n’auront pas réussi à se qualifier pour les play-offs du championnat. L’élimination en Coupe Gambardella, à la maison, contre le Stade Rennais (0-3), reste aussi en travers de la gorge.

    Vainqueur de la compétition en tant que joueur de l’OL en 1997, Florent Balmont aura tout de même permis à de nombreux joueurs de grandement progresser sous ses ordres. Le capitaine Kenan Doganay, qui va disputer l’Euro U17 avec les Bleus, Noah Duclieu ou encore Walid Nechab, meilleur buteur avec neuf réalisations, ont semé de belles promesses pour la suite. Sur la fin de saison, ils ont été intégrés au groupe de Gueïda Fofana, avec qui ils devraient évoluer dès la reprise.

    Un sprint final manqué

    Bien lancés en début d’exercice, les Rhodaniens avaient notamment signé plusieurs succès importants face à des concurrents directs. Mais la dynamique s’est progressivement essoufflée après l’hiver. Malgré quelques prestations convaincantes, les U19 n’ont pas réussi à suivre le rythme imposé par Clermont et Metz dans la course aux play-offs. Les deux défaites, coup sur coup, au printemps, face aux deux premiers de la poule, auront été fatales aux coéquipiers d’Adam Alioui. L’OL termine à la troisième place de son groupe avec quinze victoires, deux nuls et neuf défaites, échouant donc aux portes de la phase finale, à quatre points de Metz.

    En Gambardella, l’OL s’est heurté à plus fort que lui, face au tenant du titre rennais. Symbole, peut-être, de ses lacunes et de ses limites, qu’il faudra gommer dès la saison prochaine.

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