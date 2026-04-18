OL Académie : cruel final pour les U19 face au leader

Les U19 de l'OL ont probablement dit adieu à la phase finale ce samedi. Battus en toute fin de match par Clermont, ils laissent le champ libre à Metz, le deuxième.

Certains jours, rien ne va dans votre sens. C'est ce qu'ont vécu les U19 de l'OL ce samedi. Pourtant, la rencontre face au leader clermontois a très bien démarré. Plein de détermination, le capitaine Kenan Doganay taclait près de la surface adverse un ballon qui filait jusqu'à Gnadou Gohi. L'ailier concluait d'un remarquable ballon enroulé (1-0, 2e). Une ouverture du score précoce qui plaçait les protégés de Florent Balmont dans d'excellentes conditions.

Car l'Olympique lyonnais devait l'emporter contre Clermont pour mettre la pression sur Metz dans la course aux phases finales. Cette bonne entame de match était stoppée par la blessure de Billy-Paul Mavudia au quart d'heure de jeu. Un coup dur pour le milieu de terrain qui revenait tout juste d'un autre pépin physique. Après l'interruption, les Auvergnats ont rééquilibré les débats, sollicitant Axel Barreau (26e), avant d'égaliser dix minutes plus tard (1-1, 35e). Assez logique, même si les Gones ont eu deux opportunités par Ajdin Muminovic (26e) et Hocine Boulegroun (39e).

Balle de match pour Metz

Ce manque de précision sera finalement rédhibitoire pour les Rhodaniens. Au cours d'un deuxième acte assez rythmé, ils ont eu deux grosses occasions par Hocine Boulegroun (46e) et Walid Nechab (79e). À chaque fois, le cadre s'est dérobé. Tout le contraire de la réussite de leur adversaire, qui le crucifiait à la 83e minute sans avoir été très dangereux auparavant (1-2).

Juste avant, l'avant-centre Ajdin Muminovic était sorti suite à un coup reçu (79e), comme si le sort ne s'était pas suffisamment acharné sur cette équipe. Les U19 rechutent donc, après leur victoire 4 à 0 face à Bobigny, qui suivait l'élimination en Coupe Gambardella. Les Messins, qui disputent le derby dimanche à Strasbourg, peuvent prendre six longueurs d'avance pour la deuxième place. À deux journées du terme, ce serait la fin des espoirs pour l'OL. Clermont, lui, s'assure de finir en tête avec ce 19e succès en 24 affiches.