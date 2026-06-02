OL - OL Lyonnes : plus de 1,2 million de spectateurs à Décines

En cette fin de saison, il est l'heure de faire le bilan. Au moment de se pencher sur l'affluence totale au Parc OL, le chiffre dépasse logiquement le million de spectateurs. Entre les rencontres de l'OL et d'OL Lyonnes, 1 241 881 supporters ont pris place dans l'enceinte de Décines.

C'est une saison faste qui s'est tenue à Décines en 2025-2026. Il y a bien longtemps que les supporters n'avaient pas autant vibré pour leur équipe, que ce soit avec les joueurs de Paulo Fonseca ou alors les joueuses de Jonatan Giraldez. Car oui, ce fut la particularité de la saison écoulée : après avoir tenté de trouver un terrain pour elles, les Fenottes ont fini par élire domicile au Parc OL. Il y a bien eu des matchs au GOLTC, mais avec quatorze matchs dans le Grand Stade, les coéquipières de Wendie Renard se sentent enfin comme à la maison.

Le travail de sape doit malgré tout continuer car malgré les pointes contre Arsenal et le Paris FC, avec deux affluences au-dessus des 20 000, les matchs d'OL Lyonnes ont attiré en moyenne un peu plus de 9 000 spectateurs. Encore un peu loin des 15 000 visés par Michele Kang, mais cela a permis de faire gonfler le total de spectateurs reçus durant cet exercice.

Un record d'affluence pour OL - PSG

Aux plus de 128 000 supporters venus pour les Fenottes, il faut y ajouter tous ceux venus pour voir les garçons. Avec 25 matchs disputés à domicile entre la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue Europa, il y a eu de quoi faire, même si cela s'est terminé sans le moindre trophée. Au total, 1 241 881 supporters ont pris place dans le Parc OL, toutes équipes confondues, pour les 39 matchs disputés. Avec en prime un record d'affluence lors d'OL - PSG avec 58 257 supporters. En ce 2 juin, date du lancement des réabonnements, l'OL espère encore compter sur un soutien populaire à la hauteur pour la saison prochaine. Avec, on espère, la Ligue des champions au programme.