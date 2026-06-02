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Tyler Morton (OL) buteur à Metz
Tyler Morton (OL) buteur à Metz (Photo by Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)

Morton : "Venir à l'OL a eu un impact positif sur ma vie"

  • par David Hernandez

    • Parmi les belles découvertes de la saison écoulée, Tyler Morton en a surpris plus d'un à Décines, quitte à finir l'exercice sur les rotules. Entre la découverte d'un nouveau pays, d'un nouveau championnat et la naissance de son premier enfant, l'Anglais a vécu une saison chargée en émotions à l'OL.

    Il a fini sur les rotules. Face aux limites de l'effectif, Paulo Fonseca a dû tirer sur la corde et certains joueurs l'ont payé physiquement. C'est notamment le cas de Tyler Morton. Pour sa première saison complète au sein d'un club de première division, le milieu a enchaîné les rencontres et a finalement dû faire l'impasse sur la dernière sortie de la saison contre Lens. En délicatesse avec un début de pubalgie, l'Anglais a donc dû couper plus tôt que prévu.

    Mais pour rien au monde il ne doit regretter le choix fait à l'été 2025 : quitter son club de toujours, Liverpool, pour tenter le saut dans l'inconnu à l'étranger. Un choix payant aussi bien pour l'OL que pour le joueur. "Que d’émotions toute la saison ! Je pense que quitter ma maison où ma famille et mes amis sont est difficile. Et quitter le club dans lequel je suis depuis tout petit l’est également, a-t-il confié à Olympique-et-Lyonnais. Donc venir ici (à Lyon) et que ça ait un impact positif sur ma vie, c’était incroyable pour moi. Je ne pouvais pas rêver mieux."

    "J'ai aimé chaque minute de cette saison"

    Ayant "adoré cette saison" qui a vu l'OL terminer à la quatrième place de la Ligue 1, Tyler Morton espère désormais retrouver la Ligue des champions qu'il a connue avec les Reds. Mais, dans cette saison de tous les changements, le milieu en a vécu un plus pleinement que les autres : la naissance de son premier enfant, Neco. "C'est un petit garçon, il a rendu ma vie si complète, donc ç'a été une saison extraordinaire pour moi. J'ai aimé chaque minute." S'il n'a pas été retenu pour la Coupe du monde 2026 avec l'Angleterre, Tyler Morton profite d'un peu de repos avant de confirmer tout le bien qu'on a pu penser de lui pour sa première saison.

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