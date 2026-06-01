Ces derniers jours, la préparation aux Jeux Olympiques 2030 a pris une sacrée tournure. Devant initialement avoir lieu à Nice, les sports de glace vont se dérouler sur plusieurs sites à Lyon, tandis que la cérémonie d'ouverture devrait se tenir au Parc OL.

Ce n'est pas pour tout de suite et c'est pourtant une logistique qu'il va falloir prendre en compte. Dans un peu moins de quatre ans, se tiendront les Jeux Olympiques d'hiver en France. L'attribution a été faite il y a déjà plusieurs mois, mais le plan initial ne devrait pas être celui qui avait été présenté au CIO. Initialement, les JO 2030 devaient se diviser entre plusieurs sites autour des Alpes, que ce soit en Savoie et Haute-Savoie ou en Provence-Alpes-Côte-D'Azur.

Seulement, les derniers mois et certaines décisions politiques ont, semble-t-il, redistribué les cartes. Vendredi, après le maintien de Nice en Ligue 1, Éric Ciotti, élu nouveau maire de la ville niçoise en mars, n'a pas manqué de tacler le Cojop qui a acté le retrait de Nice dans les sites proposés initialement. "On a préféré une ville d’extrême-gauche (Lyon, ndlr) à la ville de Nice pour sanctionner les Niçois. […] On n’aura pas les JO, c’est pas grave, on économisera 150 millions d’euros".

L'Arena et le Parc OL réquisitionnés ?

Car oui, Lyon se retrouve désormais comme l'épicentre de ces JO d'hiver, sous l'impulsion du maire de Lyon mais aussi de la Métropole. Ainsi, les sports de glace auraient un lieu commun avec la ville lyonnaise. L'Arena devrait accueillir les épreuves de hockey sur glace, Eurexpo pourrait de son côté devenir l’antre des épreuves de patinage, les patinoires Charlemagne et Baraban pouvant accueillir les entraînements. Avec en point d'orgue la cérémonie d'ouverture qui se tiendrait au Parc OL. Une idée qu'avait déjà soumise Edgar Grospiron et qui prend chaque jour un peu plus d'ampleur.