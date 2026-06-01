Le sort de leur saison ne dépendait plus seulement d'elles, mais les joueuses de la réserve d'OL Lyonnes n'ont pas de regrets à avoir. Elles ont concédé le nul à Montauban (0-0), et l'AS Cannes s'est imposée dans le même temps. Les Lyonnaises terminent à la troisième place.

Le miracle n’aura pas eu lieu. Pas deux fois en tout cas. Alors que les U19 d’OL Lyonnes sont devenues championnes de France en venant à bout du PSG (4-1) ce dimanche, l’issue de la saison de la réserve n’a pas été aussi joyeuse. Deuxième de la poule B de D3 féminine avant les rencontres du week-end, OL Lyonnes avait besoin d’un succès, certes, mais aussi d’un faux pas de l’AS Cannes, qui comptait alors un point d’avance sur les Fenottes.

La réserve finit troisième de sa poule, avec la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat

Mais rien, dans ce scénario, ne s’est passé comme prévu. Les joueuses de Julien Perney et Anthony Scaramozzino étaient à Montauban pour le dernier match de leur saison, et n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul (0-0), face à l’une des équipes les plus solides de la poule, avec la deuxième meilleure défense. Dans le même temps, Cannes validait sa première place en ne faisant qu’une bouchée de Rousset Sainte-Victoire (3-0). La réserve lyonnaise restait aussi sous la menace d’Albi, troisième au coup d’envoi. Le club du Tarn s’est très largement imposé à Longvic (5-0), et chipe la place de dauphin des Rhodaniennes, qui terminent donc à la troisième place cette saison 2025-2026.

L’exercice aura tout de même été réussi, malgré un sprint final un peu plus délicat. Longtemps en tête, les Fenottes ne sont pas parvenues à maintenir jusqu’au bout cette cadence infernale dans leurs résultats. Mais la réserve d’OL Lyonnes a battu son record de points dans la division, avec 49, et termine avec la meilleure attaque (74) et la meilleure défense (13) du championnat.