Actualités
La réserve de l'OL Lyonnes
La réserve de l’OL Lyonnes (@OL)

OL Académie : un match nul et pas de titre pour la réserve d'OL Lyonnes

  • par Tristan Le Pezennec
  • 2 Commentaires

    • Le sort de leur saison ne dépendait plus seulement d'elles, mais les joueuses de la réserve d'OL Lyonnes n'ont pas de regrets à avoir. Elles ont concédé le nul à Montauban (0-0), et l'AS Cannes s'est imposée dans le même temps. Les Lyonnaises terminent à la troisième place.

    Le miracle n’aura pas eu lieu. Pas deux fois en tout cas. Alors que les U19 d’OL Lyonnes sont devenues championnes de France en venant à bout du PSG (4-1) ce dimanche, l’issue de la saison de la réserve n’a pas été aussi joyeuse. Deuxième de la poule B de D3 féminine avant les rencontres du week-end, OL Lyonnes avait besoin d’un succès, certes, mais aussi d’un faux pas de l’AS Cannes, qui comptait alors un point d’avance sur les Fenottes.

    La réserve finit troisième de sa poule, avec la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat

    Mais rien, dans ce scénario, ne s’est passé comme prévu. Les joueuses de Julien Perney et Anthony Scaramozzino étaient à Montauban pour le dernier match de leur saison, et n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul (0-0), face à l’une des équipes les plus solides de la poule, avec la deuxième meilleure défense. Dans le même temps, Cannes validait sa première place en ne faisant qu’une bouchée de Rousset Sainte-Victoire (3-0). La réserve lyonnaise restait aussi sous la menace d’Albi, troisième au coup d’envoi. Le club du Tarn s’est très largement imposé à Longvic (5-0), et chipe la place de dauphin des Rhodaniennes, qui terminent donc à la troisième place cette saison 2025-2026.

    L’exercice aura tout de même été réussi, malgré un sprint final un peu plus délicat. Longtemps en tête, les Fenottes ne sont pas parvenues à maintenir jusqu’au bout cette cadence infernale dans leurs résultats. Mais la réserve d’OL Lyonnes a battu son record de points dans la division, avec 49, et termine avec la meilleure attaque (74) et la meilleure défense (13) du championnat.

    à lire également
    Wendie Renard après son but lors de Wolfsburg - OL
    Plusieurs joueuses d’OL Lyonnes sont venues soutenir les U19
    2 commentaires
    1. Avatar
      ciresglover - lun 1 Juin 26 à 12 h 00

      Mis à part le titre de championne est ce que terminer 1 ère permet d’accéder à la D2 en temps que réserve ? J’imagine quand même un effectif assez jeune pour cette réserve qui comme chez les garçons rencontre des équipes plus expérimentées …ou pas.

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - lun 1 Juin 26 à 12 h 26

        Non je crois que même si elles remportaient le titre elles sont "bloquées" en D3. D'où la perte de motivation en fin de saison.

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Wendie Renard après son but lors de Wolfsburg - OL
    Plusieurs joueuses d’OL Lyonnes sont venues soutenir les U19 12:40
    La réserve de l'OL Lyonnes
    OL Académie : un match nul et pas de titre pour la réserve d'OL Lyonnes 11:50
    Le logo de l'OL
    OL - Mercato : un joueur de Lyon-La Duchère pour renforcer la réserve ? 11:00
    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    OL : le mercato empêche Fonseca de "couper pleinement" 10:15
    Sidney Govou avec l'OL Légendes
    OL Légendes en tournée en Martinique 09:30
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Le Sénégal de Niakhaté chute contre les États-Unis 08:45
    Le joueur de l'OL Pavel Sulc avec la République tchèque
    Coupe du monde 2026 : Pavel Sulc (OL) bien retenu dans les 26 de la Tchéquie 08:00
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    Comment l'OL prépare sa stratégie des amicaux pour la Ligue des champions ? 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes
    OL Académie : les U19 féminines font l'exploit contre le PSG et redeviennent championnes 31/05/26
    Pavel Sulc avec la Tchèquie
    Coupe du monde : Šulc (OL) absent du premier amical de la Tchéquie 31/05/26
    Lindsey Heaps (OL Lyonnes)
    Heaps "fera toujours partie de la famille" OL Lyonnes 31/05/26
    Le Parc OL lors d'OL - Rennes
    Après OL Lyonnes - PFC, le Parc OL passe en mode concert 31/05/26
    Afonso Moreira lors d'OL - Lille
    Mercato : l’OL prêt à refaire un coup à la Moreira ? 31/05/26
    Antoine Mendy (Nice) au duel avec Malick Fofana (OL)
    Mercato : Fofana (OL) vraiment dans le viseur de Newcastle ? 31/05/26
    Inès Benyahia avec les supporters d'OL Lyonnes
    Contre le Paris FC, OL Lyonnes a signé sa meilleure affluence cette saison 31/05/26
    Ernest Nuamah (Ghana) à la CAN
    Dans l'attente de la liste définitive, Nuamah (OL) espère "vivre un rêve d'enfant"à la Coupe du monde 31/05/26
    Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d'OL - Arsenal
    Bacha (OL Lyonnes) : "On tombe et on se relève" 31/05/26
    Paulo Fonseca lors d'OL - Lens
    Fonseca : "La 4e place est vraiment fantastique pour l’OL" 31/05/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut