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Pierre Sage lors de Lens - OL
Pierre Sage lors de Lens – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Mercato : Pierre Sage (ex-OL) face à son rêve ?

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • Ce samedi, Liverpool a remercié son entraîneur, Arne Slot. Pour le remplacer, Andoni Iraola est en pôle. Mais Pierre Sage (Lens) figure parmi les candidats.

    C'est le coup de tonnerre de ce samedi. Liverpool a annoncé qu'il se séparait de son entraîneur, Arne Slot. Après deux ans et un titre de champion en 2025, l'aventure entre le club anglais et le Néerlandais s'est achevée sur un exercice peu réjouissant (5e). Maintenant, la formation de la Mersey va s'atteler à trouver son successeur. Et Pierre Sage est une éventualité.

    Liverpool, le club qui fait "rêver" Sage

    Il part cependant de plus loin que l'Espagnol Andoni Iraola. Ce dernier a quitté Bournemouth à l'issue de la saison et de son contrat. Il est la première option des dirigeants d'après la presse anglaise, et notamment The Athletic. Mais ces mêmes médias en outre-Manche, ainsi que L'Équipe, indiquent que l'ancien technicien lyonnais, aujourd'hui à Lens, se trouve dans la short-list.

    S'il n'est pas le premier choix donc des Reds, le Jurassien touche du doigt un objectif de carrière. Il avait confié dans Téléfoot la semaine dernière que Liverpool était la formation qui le faisait "rêver". Plutôt flou autour de son avenir depuis la 2e place en Ligue 1 et le sacre en Coupe de France, l'homme de 47 ans tranchera sur la suite dans quelques jours. Un début de mercato déjà agité sur les bancs de Premier League et de Ligue 1.

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    3 commentaires
    1. Gerard
      Gerard - sam 30 Mai 26 à 18 h 59

      ...doucement Pierre, doucement...

      Signaler
    2. Avatar
      Poupette38 - sam 30 Mai 26 à 19 h 06

      C'est son rêve, alors 🙏

      HS . Punaise paris mené 0-1, face à la meilleure défense d'Angleterre, ils ne vont pas y arriver, compliqué à jouer Arsenal 😰

      Signaler
    3. Gerard
      Gerard - sam 30 Mai 26 à 19 h 11

      "Hors sujet",

      Je regarde la finale Arsenal-PSG,

      À mon humble avis, et ça n'engage que moi, Arsenal n'a rien à faire en finale. Par certains côtés, ctte équipe me fait penser au foot italien des années 50, 60. "Il catenaccio" !
      Gain de temps, gain de temps, gain de temps (dégagements du gardien, remises en jeu sur les fautes, les touches,les coups francs, etc...)
      Affreux ! Tant et si bien que l'arbitre a sifflé la fin de la première mi-temps avant que les anglais ne tirent leur corner.
      À force...

      Signaler

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