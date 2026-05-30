Mercato : Pierre Sage (ex-OL) face à son rêve ?

Ce samedi, Liverpool a remercié son entraîneur, Arne Slot. Pour le remplacer, Andoni Iraola est en pôle. Mais Pierre Sage (Lens) figure parmi les candidats.

C'est le coup de tonnerre de ce samedi. Liverpool a annoncé qu'il se séparait de son entraîneur, Arne Slot. Après deux ans et un titre de champion en 2025, l'aventure entre le club anglais et le Néerlandais s'est achevée sur un exercice peu réjouissant (5e). Maintenant, la formation de la Mersey va s'atteler à trouver son successeur. Et Pierre Sage est une éventualité.

Liverpool, le club qui fait "rêver" Sage

Il part cependant de plus loin que l'Espagnol Andoni Iraola. Ce dernier a quitté Bournemouth à l'issue de la saison et de son contrat. Il est la première option des dirigeants d'après la presse anglaise, et notamment The Athletic. Mais ces mêmes médias en outre-Manche, ainsi que L'Équipe, indiquent que l'ancien technicien lyonnais, aujourd'hui à Lens, se trouve dans la short-list.

S'il n'est pas le premier choix donc des Reds, le Jurassien touche du doigt un objectif de carrière. Il avait confié dans Téléfoot la semaine dernière que Liverpool était la formation qui le faisait "rêver". Plutôt flou autour de son avenir depuis la 2e place en Ligue 1 et le sacre en Coupe de France, l'homme de 47 ans tranchera sur la suite dans quelques jours. Un début de mercato déjà agité sur les bancs de Premier League et de Ligue 1.