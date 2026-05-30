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Kaïl Boudache, joueur offensif de l'OGC Nice
Kaïl Boudache, joueur offensif de l’OGC Nice (AFP)

OL - Mercato : Kaïl Boudache (Nice) attendu lundi à Lyon ?

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Cet été, Kaïl Boudache (Nice) devrait signer son premier contrat professionnel à l'OL. Ce recrutement pourrait avoir lieu très prochainement.

    Le destin est parfois curieux. Pour ce qui devrait être son dernier match avec Nice, qu'il a rejoint en 2022, Kaïl Boudache a aidé à sauver le club. L'ailier droit a marqué le deuxième but de l'OGCN vendredi lors du barrage retour de promotion Ligue 1-Ligue 2. Un bel accomplissement face à un adversaire pas anodin, puisqu'il s'agit de l'AS Saint-Étienne (4-1). Or, le Franco-Algérien est attendu à... l'OL la saison prochaine.

    Vers un contrat de 3 ans à l'OL

    Après 19 matchs officiels sous les couleurs niçoises (trois buts), le footballeur de 19 ans, lancé fin janvier 2026 par Claude Puel, devrait signer son premier contrat professionnel avec l'Olympique lyonnais. Il s'engagerait sur trois ans, soit jusqu'en 2029. Selon L'Équipe, le natif d'Alès paraphera son bail avec sa nouvelle formation lundi.

    Une recrue à moindres frais pour les Rhodaniens, qui ont besoin de renforcer le groupe de Paulo Fonseca. De l'autre côté, le mois de juin sera impérativement synonyme de vente(s), en vue de l'examen devant la DNCG. Kaïl Boudache ne serait alors que la première pièce d'un jeu de dominos qui tiendra en haleine l'environnement lyonnais jusqu'au 1er septembre, 20 heures.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      lekinslayer - sam 30 Mai 26 à 9 h 58

      Sans lui Nice serait descendu, j'ai bon espoir que ça matche bien chez nous

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