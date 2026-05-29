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Selma Bacha lors de Paris FC - OL Lyonnes
Selma Bacha lors de Paris FC – OL Lyonnes (@ol__lyonnes)

Première Ligue : entre OL Lyonnes et le Paris FC, un écart qui se réduit

  • par Tristan Le Pezennec

    • Si les Lyonnaises sont toujours aussi dominatrices sur la scène nationale, le Paris FC ne cesse de progresser et tentera de décrocher, vendredi (21h), le premier titre de champion de son histoire.

    Le Paris FC n’existe que depuis 2017, en tout cas sous cette appellation, depuis la fusion entre le club de Pierre Ferracci et Juvisy, mastodonte du football féminin français dans les années 2000. Il pourrait remporter, vendredi soir (21h), le premier titre de champion de son histoire, ce qui viendrait récompenser le travail de qualité fourni par le club parisien, qui ne cesse de grandir depuis plusieurs années

    Des rencontres de plus en plus serrées

    Les dernières confrontations face aux Lyonnaises le prouvent, le Paris FC a progressé. Il est devenu la troisième place forte du football français, avec OL Lyonnes et le PSG. Lors du match aller au Parc OL, les Rhodaniennes avaient longtemps buté sur le bloc parisien avant de finalement s’imposer grâce à une réalisation de Tabitha Chawinga à quinze minutes du terme (1-0). Sérieux défensivement et dangereux en transition, le Paris FC avait fait douter les Fenottes jusqu’au bout.

    Trois nuls sur les quatre dernières oppositions

    Le match retour, en janvier, dans le froid et l’ambiance glaciale de Charléty, avait confirmé cette impression. Les joueuses de Jonatan Giraldez avaient cette fois été tenues en échec (0-0) malgré une deuxième période aboutie, au terme d’une rencontre assez fermée. Une nouvelle fois solide collectivement, le Paris FC avait réussi à contenir l’attaque lyonnaise, pourtant la plus prolifique du championnat. Ce match nul est le troisième du nom lors des quatres dernières rencontres entre les deux formations.

    Ces deux affrontements en 2025-2026 l’illustrent bien, avec un but en 180 minutes. La finale du championnat opposera les deux meilleures défenses du championnat. Lyon a encaissé onze buts cette saison, en 23 matchs de Première Ligue. Le Paris FC n’en a encaissé que cinq de plus. Au Parc OL vendredi (21h), les deux meilleures équipes françaises du moment ont rendez-vous avec leur histoire.

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