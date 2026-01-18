Première Ligue : l'OL Lyonnes neutralisé par le Paris FC (0-0)

Comme souvent face au Paris FC, l’OL Lyonnes a été mis en difficulté. Ce dimanche, les Lyonnaises ont vu leur série de douze victoires prendre fin avec un nul frustrant (0-0) dans la capitale.

La vraie bête noire de l'OL Lyonnes, ce sont désormais bien elles. Depuis toujours, le duel contre le PSG attire les lumières de la Première Ligue, mais depuis quelques saisons, ce sont bien les joueuses du Paris FC qui posent le plus de problèmes aux Fenottes. Frustrées du score à l'aller en craquant dans les dernières minutes, les Parisiennes ont cette fois tenu bon au stade Charléty. Pour la première fois de la saison, l'OL Lyonnes ne ressort pas d'un match avec les trois points. Tenue en échec 0-0, la formation rhodanienne laisse filer ses premiers points, même si elle garde une avance plus que confortable en tête.

Peu de situations dangereuses en première mi-temps

Seulement, dans ce qui devait être "un bon test en vue de la Ligue des champions", Jonatan Giraldez a vu ses joueuses manquer d'inspiration pour mettre à mal la défense du Paris FC. L'Espagnol avait pourtant choisi d'aligner sa grosse équipe, mais elle n'a pas réussi à trouver le jeu fluide qui faisait sa force à la fin de l'année. Il a d'ailleurs fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir une première occasion cadrée pour les Lyonnaises, mais la frappe de Lindsey Heaps a été trop écrasée. À côté de ça, l'OL Lyonnes a logiquement fait face à un bloc compact, comme c'est souvent le cas avec le Paris FC. Le club parisien a tenté de semer le doute dans la première mi-temps, mais Endler a vécu 45 minutes plutôt tranquilles.

Katoto touche le poteau

Avec une domination territoriale mais des choix pas toujours inspirés, l'OL Lyonnes a vraiment attendu le dernier quart d'heure pour tenter de mettre de la vie dans son jeu. Les entrées de Yohannes et Brand ont étiré les lignes, et Chawinga, qui avait basculé dans l'axe à la sortie d'Hegerberg, a eu deux grosses occasions (74e, 77e). Dans une attaque-défense, le Paris FC peut presque se mordre les doigts de ne repartir qu'avec un point. Sur une transition rapide que redoutait Giraldez, Haheim a manqué le cadre à bout portant, Tarciane se faisant remonter les bretelles par Engen et Endler sur son retour défensif. Une grosse frayeur avant que l'attaque lyonnaise ne pousse et ne trouve le poteau sur la tête de Marie-Antoinette Katoto (91e). Un nul frustrant, mais qui montre encore les axes de progression de cette équipe, notamment en vue de la Ligue des champions.