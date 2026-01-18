Première Ligue : l'OL Lyonnes neutralisé par le Paris FC (0-0)

Comme souvent face au Paris FC, l’OL Lyonnes a été mis en difficulté. Ce dimanche, les Lyonnaises ont vu leur série de douze victoires prendre fin avec un nul frustrant (0-0) dans la capitale.
La vraie bête noire de l'OL Lyonnes, ce sont désormais bien elles. Depuis toujours, le duel contre le PSG attire les lumières de la Première Ligue, mais depuis quelques saisons, ce sont bien les joueuses du Paris FC qui posent le plus de problèmes aux Fenottes. Frustrées du score à l'aller en craquant dans les dernières minutes, les Parisiennes ont cette fois tenu bon au stade Charléty. Pour la première fois de la saison, l'OL Lyonnes ne ressort pas d'un match avec les trois points. Tenue en échec 0-0, la formation rhodanienne laisse filer ses premiers points, même si elle garde une avance plus que confortable en tête.
Peu de situations dangereuses en première mi-temps
Seulement, dans ce qui devait être "un bon test en vue de la Ligue des champions", Jonatan Giraldez a vu ses joueuses manquer d'inspiration pour mettre à mal la défense du Paris FC. L'Espagnol avait pourtant choisi d'aligner sa grosse équipe, mais elle n'a pas réussi à trouver le jeu fluide qui faisait sa force à la fin de l'année. Il a d'ailleurs fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir une première occasion cadrée pour les Lyonnaises, mais la frappe de Lindsey Heaps a été trop écrasée. À côté de ça, l'OL Lyonnes a logiquement fait face à un bloc compact, comme c'est souvent le cas avec le Paris FC. Le club parisien a tenté de semer le doute dans la première mi-temps, mais Endler a vécu 45 minutes plutôt tranquilles.
Katoto touche le poteau
Avec une domination territoriale mais des choix pas toujours inspirés, l'OL Lyonnes a vraiment attendu le dernier quart d'heure pour tenter de mettre de la vie dans son jeu. Les entrées de Yohannes et Brand ont étiré les lignes, et Chawinga, qui avait basculé dans l'axe à la sortie d'Hegerberg, a eu deux grosses occasions (74e, 77e). Dans une attaque-défense, le Paris FC peut presque se mordre les doigts de ne repartir qu'avec un point. Sur une transition rapide que redoutait Giraldez, Haheim a manqué le cadre à bout portant, Tarciane se faisant remonter les bretelles par Engen et Endler sur son retour défensif. Une grosse frayeur avant que l'attaque lyonnaise ne pousse et ne trouve le poteau sur la tête de Marie-Antoinette Katoto (91e). Un nul frustrant, mais qui montre encore les axes de progression de cette équipe, notamment en vue de la Ligue des champions.
Ce n'est pas un bon test en vue de la WCL car, dans cette compétition, les espaces sont plus importants et les possibilités de marquer aussi.
C'est peut-être glorieux pour les parisiennes, ce genre de match, mais pas pour encourager les spectateurs à venir au stade.
Elles commençaient à décevoir, maintenant, elles déçoivent.
C'est la première fois que je vois une telle compo du PFC en 7- 5 -0
.... ouais ça fait 12 avec l'arbitre !
Nous on a joué à 10 .... la 33 est juste venu pour la photo du début de la rencontre.... elle finira sa formation cette été sur la plage de Copacabana à Rio...
Certes, Tarciane a souvent manqué des passes, notamment en fin de match, mais si son mauvais retour défensif est blâmable, le placement d'Engen est à revoir...
J'ai remarqué que Linsey perdait souvent le ballon !
Pas encore vu le replay... mais quel manque d'implication sur cette action... Wendie qui laisse centrer c'est déjà pas acceptable à ce niveau 😡
Pas encourageant pour le foot féminin, il suffit de voir le nombre de specteurs des matchs d'hier soir ! je ne sais combien il y avait ce jour :
Samedi 17 janvier 2026
MONTPELLIER - DIJON : 1-1 (0-0) - 189 spectateurs
0-1 Aïrine FONTAINE 58' (Krezyman)
1-1 Justine ROUQUET 86' (Kadzere)
FLEURY - MARSEILLE : 1-1 (1-0) - 607 spectateurs
1-0 Ewelina KAMCZYK 34' (Caputo)
1-1 Constance PICAUD-INCONNU 88' c.s.c.
Expulsion : Shana Chossenotte 90' pour Fleury
LENS - STRASBOURG : 0-1 (0-1) - 583 spectateurs
0-1 Inès KONAN 43'
SAINT-ÉTIENNE - NANTES : 0-1 (0-1) - 351 spectateurs
0-1 Lucie CALBA 40' (Toloba)
LE HAVRE - PSG : 0-4 (0-1) - 934 spectateurs
0-1 Merveille KANJINGA 45' (Isabela)
0-2 Romée LEUCHTER 77' (Carmona)
0-3 Merveille KANJINGA 80' (Leuchter)
0-4 Paulina DUDEK 85' (Leuchter)
Comment veux tu attirer du public, le spectacle est parlant.
Par contre le préfet de la Loire ferait bien de regarder les matchs au lieu de s'en tenir aux "on dit" et nous dire ou il voit des holigans parmi ceux qui suivent le foot féminin.
Hormis les 2 dernières minutes , ce match était tristounet avec à la clé une benne de balles perdues.
Elles ont rencontré un PFC bien organisé ou Dumornay et consœurs n'ont jamais trouvé le moyen de se mettre en position de tir , excepté le contrôle poitrine / pivoté de Katoto puis un poteau a son actif et c'est bien tout.
Je commence à être bien déçu de Gigi , car il nous dit se servir des vidéos pour travailler, mais moi je ne vois rien de plus que le kangourou, peut être l'animation plus voyante puisque l'on garde les possessions de matchs.
Dès les premières balles, je décrypte si le match va foirer , lorsque que les filles après contrôlent tergiversent et ne sont plus a la seule touche de balle , c'est qu'elles ni sont pas par manque de soutien spontané.
Sinon Wendie on la place côté Selma , Gigi comprenant le pourquoi....