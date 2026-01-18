Actualités
Paulo Fonseca exclu par Benoit Millot lors d'OL - Brest
Paulo Fonseca exclu par Benoit Millot lors d'OL – Brest (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL - Brest, aux mauvais souvenirs de Paulo Fonseca

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Ce dimanche, l’OL reçoit Brest à Décines. La dernière fois que les deux formations se sont affrontées, les Lyonnais avaient gagné, mais la victoire était passée au second plan face au coup de sang de Paulo Fonseca.

    Un match que tout le monde aimerait oublier. Il s’était pourtant terminé par une victoire de l’OL, mais le 2 mars 2025 ne reste clairement pas dans les annales lyonnaises pour les bonnes raisons. Personne ne se souvient qu’Alexandre Lacazette avait inscrit un doublé, ce qui avait permis à la formation rhodanienne de renverser la situation après l’ouverture du score brestoise au quart d’heure de jeu. Non, tout le monde se souvient de cette fin de match qui n’a clairement pas donné une bonne image du club, mais aussi du football français à travers le Vieux Continent.

    "Je ne l'oublierai jamais dans ma vie"

    Dans le temps additionnel, alors qu’un potentiel penalty pouvait être sifflé en faveur du club breton, Paulo Fonseca a craqué et n’a pas fait semblant. Un tête contre tête avec Benoit Millot, l’arbitre de la rencontre, et une exclusion. Seulement, le pire allait arriver, puisque la commission de discipline n’a pas manqué le coach lyonnais avec une suspension de neuf mois, dont six sans accès aux vestiaires. Près d’un an plus tard, Fonseca veut passer à autre chose. "Cette histoire est passée pour moi. Elle est passée, mais je ne l'oublie pas. Jamais de ma vie. Mais je vais continuer à penser sur le présent et sur le futur."

    2 commentaires
    1. RBV
      RBV - dim 18 Jan 26 à 13 h 14

      Quand on voit la clémence des institutions sur le cas Henrique (en finale contre Chelsea), Longoria l’année dernière, les dérapages constants de Genesio, sans parler de son président Letang (3 petits mois alors que le mec est multirécidiviste)…ça fait rêver…

      Signaler
    2. Bidibulle
      Bidibulle - dim 18 Jan 26 à 13 h 49

      Hs:

      https://youtu.be/sna_pK-gn4k?si=Cmc06qgvA-w4YiYs

      Docu sur Endrick de Ligue 1×

      Je sais pas si ca a dejà été posté.
      Si oui veuillez bien m'excuser, si non ...ben c est à voir.

      Signaler

