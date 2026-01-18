Paris FC - OL Lyonnes : Giraldez change encore tout

Ce dimanche, l'OL Lyonnes affronte le Paris FC au stade Charlety. Jonatan Giraldez a une nouvelle fois tout changé par rapport au match contre Lens, mercredi. Les cadres laissées au repos sont de retour dans le onze.

Ce n'est désormais plus une surprise et même les adversaires vont commencer à pouvoir anticiper. Avec Jonatan Giraldez, tout change ou presque d'un match à l'autre. Alors quand l'Espagnol choisit de mettre "l'équipe B" contre le RC Lens mercredi, il y avait fort à parier qu'il changerait totalement de son onze pour le déplacement au Paris FC, ce dimanche (13h). Bingo puisque les joueuses alignées contre le troisième de Première Ligue n'ont rien à voir avec celles qui ont débuté en milieu de semaine. Certaines, comme Korbin Shrader, Elma Nelhage ou Sofie Svava, n'ont même pas été conviées au déplacement.

Pour ce choc, qui n'en est finalement pas vraiment un en raison de l'écart au classement, Giraldez a choisi d'aligner son équipe-type. Derrière la main courante au GOLTC, Wendie Renard, Selma Bacha, Damaris, Melchie Dumornay ou encore Ada Hegerberg retrouvent une place de titulaire, sans vraiment de surprise.

La composition de l'OL Lyonnes : Endler - Tarciane, Renard, Engen, Bacha - Damaris, Heaps - Diani, Dumornay, Chawinga - Hegerberg