OL Fekir Ghezzal Tolisso
OL Fekir Ghezzal Tolisso (AFP PHOTO / VALERY HACHE)

Rescapés de 2016, Tolisso et Ghezzal manqueront la fête au Parc OL

  • par David Hernandez

    • De retour à l’OL ces dernières saisons, Corentin Tolisso et Rachid Ghezzal étaient déjà là en 2016. Ironie de l’histoire, les deux joueurs sont les seuls absents de ce dimanche soir pour le match anniversaire.

    Parfois, les choses sont bien faites. D’autres, les coups du sort empêchent que le scénario ne soit totalement parfait. Ce dimanche soir, le Parc OL soufflera ses bougies pour le dixième anniversaire de son inauguration. Dix ans après le premier match contre Troyes et une victoire 4-1, l’OL affronte Brest avec l’espoir de connaitre pareil succès. En une décennie, l’effectif a logiquement connu de très grosses modifications. Et pourtant, il reste encore deux rescapés de cette première du 9 janvier 2016 : Corentin Tolisso et Rachid Ghezzal. En revenant dans leur club formateur, ils ont voulu boucler la boucle et ne s’attendaient sûrement pas à être dans la capitale des Gaules pour cet anniversaire.

    Ghezzal pas épargné par les pépins depuis son retour

    C’est passé tellement vite que Corentin Tolisso a "l’impression que c’était hier". Manque de chance, le capitaine de l’OL ne pourra pas mener les siens sur la pelouse, lui qui marchait dans les pas de Maxime Gonalons il y a dix ans. Averti à Monaco, le milieu de terrain a pris un match et manque la venue de Brest. Restait encore Rachid Ghezzal pour rappeler le souvenir de 2016. Mais là encore, le sort s’est acharné et une blessure à l’adducteur empêche l’Algérien de postuler dans le groupe.

