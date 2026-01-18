OL - Brest : comment faire sans Corentin Tolisso ?

Suspendu ce dimanche contre Brest, Corentin Tolisso va grandement manquer à l’OL. En grande partie dépendante de son capitaine, la formation lyonnaise va devoir trouver les outils pour limiter cette absence.

Heureusement que les cartons sont là pour réduire sa cadence. Depuis le début de la saison, Corentin Tolisso est une machine à jouer et Paulo Fonseca ne s’en cache même pas. L’entraîneur considère son capitaine comme "indispensable"et ne le ménage donc pas. Ou alors il n’a pas vraiment le choix. Sur les 25 matchs disputés par l’OL depuis le début de la saison, le milieu n’en a manqué que trois.

Un pour suspension à Utrecht par rapport à son rouge à Manchester la saison passée. Un autre à Séville à cause d’un pépin physique qui a poussé à ne prendre aucun risque, et enfin contre le FC Saint-Cyr Collonges, car l’OL n’avait pas forcément besoin de ses qualités pour se sortir du piège de Régional 1. Ce fut la seule fois où Fonseca a fait preuve de rotation avec son capitaine et ce dimanche, il devra une nouvelle fois faire sans lui, sans l’avoir choisi.

Une capacité de projection qui n'existe pas dans l'effectif

Suite à une accumulation d’avertissements, Corentin Tolisso se retrouve suspendu contre Brest et va laisser un grand vide dans la formation lyonnaise. Depuis le début de la saison, elle a montré qu’elle reposait avant tout sur un collectif et un état d’esprit. Mais ce serait mentir que de ne pas dire que l’OL est porté par des individualités dans ce groupe. Et le natif de Tarare arrive tout en haut de la liste des indispensables. "Normalement, Coco joue tous les matchs. Son absence change surtout les choses offensivement", a pointé Paulo Fonseca vendredi. Capable de se projeter, tout en compensant sur la partie gauche défensivement, Corentin Tolisso est l’homme à tout bien faire dans le milieu lyonnais. Auteur de sept buts depuis le début de la saison, sa capacité à avaler l’espace va manquer face au bloc brestois et l’OL va devoir se réinventer. De façon totale ?

Abner dans un rôle similaire à Monaco ?

Son entraîneur a laissé entendre qu’il ne changerait rien à la disposition tactique et sa formation devrait encore évoluer dans un schéma en 4-3-3. Reste à savoir qui prendra la place de Tolisso… Et là, les profils sont bien différents alors que Fonseca cherche "un joueur qui peut jouer le même rôle" que son numéro 8. Ça n’existe pas vraiment et tout devrait se jouer entre Khalis Merah et Abner, qui avait occupé un rôle de relayeur droit à Monaco avec plus ou moins de succès. Mais avec Endrick dans le onze désormais et un couloir droit plus vulnérable défensivement, le Brésilien pourrait bien colmater les brèches.

La composition probable de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Tagliafico - Abner, Tessmann, Morton - Endrick, Sulc, Moreira