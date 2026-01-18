Contre Brest, l’OL se lance dans un vrai marathon

Après deux victoires pour lancer 2026, l’OL veut poursuivre sa belle série face à Brest. La venue du club breton lance un vrai marathon sur les trois prochaines semaines.

Des victoires à Monaco et à Lille, l'OL ne pouvait difficilement rêver meilleur départ dans cette nouvelle année. Avec deux déplacements compliqués à gérer, les joueurs de Paulo Fonseca ont fait preuve du sérieux nécessaire pour prendre cette année 2026 par le bon bout. Mais, comme l'a si bien dit le coach lyonnais, "c'est quand tout va bien qu'il faut faire le plus attention". L'excès de confiance pourrait jouer de mauvais tours ce dimanche face à Brest. D'autant que l'OL doit faire sans deux de ses patrons avec Corentin Tolisso et Moussa Niakhaté. Deux joueurs qui auraient été capables de calmer ou de taper du poing suivant le scénario dominical. Avec Mata et Tagliafico, l'OL a encore du stock. Mais pour les dix ans du Parc OL, seule la victoire sera belle face aux Brestois.

Trois réceptions consécutives fin janvier

Cette première rencontre de la phase retour de Ligue 1 lance un enchaînement intense de matchs pour la formation lyonnaise. Entre le championnat, la Ligue Europa et la Coupe de France, les coéquipiers de Pavel Sulc vont disputer sept rencontres sur les trois prochaines semaines. Une cadence d'un match tous les trois jours dans une période hivernale pas facile. Fort heureusement, la position en Ligue Europa et l'adversaire (Laval) en Coupe de France laissent à penser que Fonseca pourra faire du turnover sur ce laps de temps. Avec l'espoir de ne pas voir de pépins physiques s'accumuler.

Le programme de l'OL :

Réception de Brest, dimanche 18 janvier (20h45)

Déplacement aux Young Boys Berne, jeudi 22 janvier (18h45)

Déplacement à Metz, dimanche 25 janvier (17h15)

Réception du PAOK, jeudi 29 janvier (21h)

Réception de Lille, dimanche 1er février (15h)

Réception de Laval, mercredi 4 février (20h30)

Déplacement à Nantes, samedi 7 février (21h05)