Prêtées par OL Lyonnes, Sylla et Mendy ne peuvent pas jouer ce dimanche

  • par David Hernandez

    • Prêtées par OL Lyonnes pour cette saison, Kysha Sylla et Maéline Mendy ne pourront pas croiser leurs coéquipières lyonnaises ce dimanche. Une clause empêche le Paris FC de les faire jouer.

    Interrogé vendredi, Jonatan Giraldez ne savait pas quelle réponse donner. À la question de savoir si Kysha Sylla et Maéline Mendy allaient pouvoir jouer contre OL Lyonnes, le coach espagnol avait botté en touche. Prêtées depuis le début de la saison pour l'une et le début de l'année 2026 pour l'autre, les deux Lyonnaises du Paris FC ne seront pas sur le pont ce dimanche en début d'après-midi (13h). Sylla et Mendy ne font pas partie du groupe retenu par Sandrine Soubeyrand pour affronter le leader.

    Swierot a joué avec Nantes mi-octobre

    Cette décision n'a rien de sportive, mais concerne une clause inscrite dans le prêt des deux joueuses. Un procédé qui était utilisé par Sonia Bompastor mais qui avait pris fin sous Joe Montemurro la saison passée. Reste à savoir si cela s'applique pour toutes les joueuses, puisque Julie Swierot avait participé au match aller entre OL Lyonnes et le FC Nantes en octobre dernier...

