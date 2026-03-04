Actualités
Christiane Endler, gardienne de l'OL, avec le Chili
Christiane Endler, gardienne de l’OL, avec le Chili (Photo by JUAN BARRETO / AFP)

OL Lyonnes : Heaps, Yohannes, Endler et Tarciane sur le pont cette nuit

  par David Hernandez

    • Après un marathon européen mardi, c’est de l’autre côté de l’Atlantique que les joueuses d’OL Lyonnes seront sur le pont. Heaps, Yohannes, Endler et Tarciane joueront en fin de soirée et dans la nuit.

    Après pas moins de sept matchs mardi, le programme des internationales d’OL Lyonnes est un peu plus allégé ce mercredi. Il faudra d’ailleurs veiller tard pour apercevoir des Fenottes en action. Tout se jouera de l’autre côté de l’Atlantique avec les États-Unis, le Chili et le Brésil sur le pont. Pour le deuxième match de la SheBelieves Cup, Lindsey Heaps et Lily Yohannes affrontent le Canada de l’ancienne Lyonnaise, Vanessa Gilles. Avec déjà un succès inaugural contre l’Argentine, les Américaines feront un grand pas vers le titre, repoussant les Canadiennes à trois longueurs. La rencontre se jouera à 0h45 (heure française) du côté de Columbus.

    Premières minutes pour Tarciane ?

    Avant cela, deux autres joueuses d’OL Lyonnes auront joué deux amicaux. À 22h30, le Brésil affronte le Venezuela à Toluca pour son deuxième amical de la trêve. Après être restée sur le banc contre le Costa RicaTarciane devrait logiquement connaitre quelques minutes de jeu. Un troisième match est prévu trois jours plus tard pour les Brésiliennes. Pour Christiane Endler, ce sera un premier match dans cette trêve avec un déplacement au Paraguay, que le Chili affrontera une deuxième fois le 7 mars.

    Rémy Descamps, gardien de l'OL
    Mercato : Descamps en passe de prolonger avec l'OL

