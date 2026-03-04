Actualités
Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse (crédit : David Hernandez)

Fonseca avant OL - Lens : "Il y a des défaites qui donnent confiance"

  • par David Hernandez

    • Après avoir expédié sa conférence d'après-match à Marseille, Paulo Fonseca a été un peu plus bavard ce mercredi. L'entraîneur de l'OL a vu de bonnes choses contre l'OM et veut s'appuyer dessus.

    Après OM - OL, vous ne vouliez pas vous exprimer, surtout sur l'arbitrage. Avez-vous tourné la page ou est-ce difficile à digérer ?

    Paulo Fonseca : Dès qu’on a fini le match et qu’on a quitté Vélodrome, j’ai immédiatement pensé au match de Lens. Je ne peux changer de passé, mais je travaille donc seulement pour le présent et le futur. C'est important de penser comme ça. On doit faire un bon match contre une grande équipe, 

    L'OL reste sur deux défaites, après avoir enchaîné treize victoires. Y a-t-il un travail mental à faire auprès des joueurs ?

    Ce sont deux matches différents, je pense que nous sommes d’accord là-dessus. C’étaient deux matchs difficiles contre deux grandes équipes, qui ont fait un investissement complètement différent du nôtre cette saison. À Strasbourg, on avait manqué d’agressivité, et ça avait été difficile pour nous, mais à Marseille, on a perdu aussi, mais dans un match qui apporte de la confiance à l’équipe. Notre équipe a gardé son courage sur le terrain. On a perdu, mais parfois nous pouvons perdre des matches qui nous apportent de la confiance. 

    En gagnant Lens, vous ne serez qu'à un match de la finale. La Coupe de France reste-t-elle un objectif malgré le calendrier ?

    Notre ambition est concentrée sur le prochain match, on ne peut pas penser au futur, et à un trophée, quand on a un adversaire comme Lens qui arrive. Nous jouerons avec la meilleure équipe possible, nous voulons passer ce tour et faire un bon match, car nous avons de l’ambition.

    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    OL - Lens : Mangala de retour dans le groupe

    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Fonseca avant OL - Lens : "Il y a des défaites qui donnent confiance" 16:15
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    OL - Lens : Mangala de retour dans le groupe 15:25
    Sulc buteur sur corner à Monaco
    Ligue 1 : OL - Monaco se jouera le 22 mars à 15h 14:36
    Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
    Tagliafico (OL) : "Le club rêve d'un titre et on veut y arriver" 13:52
    Ada Hegerberg avec la Norvège à l'Euro 2025
    Les résultats internationaux des joueuses d’OL Lyonnes mardi 13:00
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors de Paris FC - OL.
    Sulc, Moreira, Kluivert... pas de retour à prévoir pour OL - Lens 12:13
    Martin Satriano buteur avec Getafe contre le Real Madrid
    Prêté par l'OL, Martin Satriano s'illustre face au Real Madrid 11:00
    Marie-Antoinette Katoto avec la France contre l'Angleterre
    OL Lyonnes - Bleues : Diani, Katoto et Sombath vainqueures dans la douleur 10:15
    Noah Nartey au duel avec Geoffrey Kondogbia lors d'OM - OL
    Après deux coups sur la tête, l’OL veut réagir contre Lens 09:30
    Pierre Sage félicitant Corentin Tolisso lors de Rangers - OL
    OL - Lens : Tolisso "très heureux" de retrouver Pierre Sage 08:45
    Les supporters lensois au Stade Bollaert de Lens
    OL - Lens : mille Lensois autorisés jeudi soir au Parc OL 08:00
    Tyler Morton averti par Jérôme Brisard lors d'OM - OL
    OM - OL (3-2) : pas de faute sur Morton sur le troisième but marseillais 07:30
    Pierre Sage lors de Lens - OL
    OL : Pierre Sage (Lens) évoque son retour à Décines 03/03/26
    Rémy Vercoutre, entraîneur des gardiens de l'OL
    Rémy Vercoutre (ex-OL) confiné chez lui à Dubaï 03/03/26
    Alice Sombath avec la France contre l'Angleterre
    OL Lyonnes : 10 joueuses internationales en lice ce mardi 03/03/26
    OL - Coupe de France : Lens privé d'Allan Saint-Maximin
    La joie des joueurs de l'OL contre Strasbourg
    Ligue Europa : première confrontation entre l’OL et le Celta 03/03/26
    Roman Yaremchuk remplace Pavel Sulc lors d'OL - Nice
    OL : une première à Marseille en demi-teinte pour Roman Yaremchuk 03/03/26
