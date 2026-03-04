Après avoir expédié sa conférence d'après-match à Marseille, Paulo Fonseca a été un peu plus bavard ce mercredi. L'entraîneur de l'OL a vu de bonnes choses contre l'OM et veut s'appuyer dessus.

Après OM - OL, vous ne vouliez pas vous exprimer, surtout sur l'arbitrage. Avez-vous tourné la page ou est-ce difficile à digérer ?

Paulo Fonseca : Dès qu’on a fini le match et qu’on a quitté Vélodrome, j’ai immédiatement pensé au match de Lens. Je ne peux changer de passé, mais je travaille donc seulement pour le présent et le futur. C'est important de penser comme ça. On doit faire un bon match contre une grande équipe,

L'OL reste sur deux défaites, après avoir enchaîné treize victoires. Y a-t-il un travail mental à faire auprès des joueurs ?

Ce sont deux matches différents, je pense que nous sommes d’accord là-dessus. C’étaient deux matchs difficiles contre deux grandes équipes, qui ont fait un investissement complètement différent du nôtre cette saison. À Strasbourg, on avait manqué d’agressivité, et ça avait été difficile pour nous, mais à Marseille, on a perdu aussi, mais dans un match qui apporte de la confiance à l’équipe. Notre équipe a gardé son courage sur le terrain. On a perdu, mais parfois nous pouvons perdre des matches qui nous apportent de la confiance.

En gagnant Lens, vous ne serez qu'à un match de la finale. La Coupe de France reste-t-elle un objectif malgré le calendrier ?

Notre ambition est concentrée sur le prochain match, on ne peut pas penser au futur, et à un trophée, quand on a un adversaire comme Lens qui arrive. Nous jouerons avec la meilleure équipe possible, nous voulons passer ce tour et faire un bon match, car nous avons de l’ambition.