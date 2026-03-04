Actualités
Martin Satriano buteur avec Getafe contre le Real Madrid
Martin Satriano buteur avec Getafe contre le Real Madrid (JAVIER SORIANO / AFP)

Prêté par l'OL, Martin Satriano s'illustre face au Real Madrid

  • par Elohan Latta
  • 2 Commentaires

    • Prêté avec option d’achat par l’OL jusqu’à la fin de la saison, Martin Satriano a inscrit son deuxième but sous les couleurs du Getafe.

    Un véritable coup de canon. Lundi soir au Bernabéu, Martin Satriano a inscrit le but victorieux de son équipe, Getafe, face au Real Madrid (0-1). Et quel but ! Après un duel de la tête dans la surface madrilène, le ballon atterrit devant l’Uruguayen, aux seize mètres, qui tente sa chance en première intention. Une reprise de volée soudaine et pleine de conviction qui se loge dans la lucarne gauche de Thibaut Courtois, impuissant (0-1, 39’). Les hommes de José Bordalás ont ensuite repoussé les nombreux assauts madrilènes (18 tirs) pour décrocher un troisième succès en quatre matchs.

    Vers une levée de l’option d’achat ?

    Depuis son arrivée en terre jaune et bleue le 17 janvier dernier, l’attaquant retrouve du temps de jeu et des sensations. Titulaire lors de ses sept premiers matchs, il a trouvé le chemin des filets à deux reprises. Se rapprochant ainsi de ses statistiques avec l'OL en première partie de saison (3 buts en 19 matchs).

    Des performances qui pourraient faire réfléchir les dirigeants de Getafe à lever son option d’achat fixée à 6,5 M€. Un compromis qui pourrait arranger les deux clubs, notamment au regard de la situation financière du club rhodanien.

    2 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - mer 4 Mar 26 à 11 h 10

      Si vous n'avez pas vu le but, je vous recommande d'aller jeter un oeil. Giga patator

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - mer 4 Mar 26 à 11 h 11

      Un réal en perdition .
      J'ai relevé ceci :
      Tchouaméni : 3 – Lui aussi est passé à côté de son match. C'est trop lent balle au pied.

      allo DD , tu en penses quoi ?

      Signaler

