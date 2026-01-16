Actualités
Martin Satriano lors de Real Betis - OL
Martin Satriano lors de Real Betis – OL (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

OL - Mercato : Satriano acheté avant d’être prêté ?

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Prêté avec option d’achat, Martin Satriano devrait voir l’OL la lever. Néanmoins, son avenir dans la capitale des Gaules est plus qu’incertain, avec un nouveau prêt à l’étude pour cet hiver.

    C’est un montage qui nous rappellerait presque les heures sombres de John Textor. Pourtant, tout cela sera fait dans les règles, même si cela détonne dans le foot actuel. D’après Marca et confirmé par plusieurs médias français, Martin Satriano va devenir définitivement un joueur de l’OL dans les prochaines heures, si cela n’est pas déjà fait. Prêté avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison par le RC Lens, l’Uruguayen devrait voir le club lyonnais la lever avec quelques mois d’avance. Une marque de confiance pour un attaquant qui en a manqué sur la première partie de saison ? Pas vraiment.

    De l'envie, mais peu de statistiques

    En effet, le but de l’opération serait d’acquérir définitivement le joueur pour ensuite le prêter à nouveau dans la foulée. D’après Marca, l’OL et Getafe auraient ainsi un accord pour que Satriano rejoigne la Liga. Cela se ferait sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Quoi qu’il en soit, les jours de l’attaquant semblent bien comptés dans la capitale des Gaules. Recruté le dernier jour du mercato estival, Martin Satriano devait avant tout jouer les joueurs de rotation derrière un attaquant titulaire. Ce qui n’avait pas été le cas, faute d’un deuxième renfort offensif. Ses trois petits buts en 19 matchs n’ont pas vraiment convaincu, malgré une débauche d’énergie certaine et un état d’esprit irréprochable.

    1 commentaire
    1. j.f.ol
      j.f.ol - ven 16 Jan 26 à 7 h 39

      C'était tellement improbable qu'il puisse marquer 3 buts ...
      Rarement vu un joueur avec un niveau aussi faible à l'OL
      Les clubs espagnols en général travaillent plutôt bien dans les recrutements donc s'ils s'intéressent à lui, c'est qu'il a quelque chose ... Après, le Real Madrid a bien recruté Julien faubert à une époque 🤣
      On aura aucun mal à le remplacer

      Signaler

    derniers commentaires
