À plusieurs reprises, Pierre Sage a recouru à la défense à trois à l'OL. Son schéma préférentiel. Mais cela ne s'est pas étiré dans le temps pour des raisons "politiques".

Aujourd'hui en tête de la Ligue 1 après 17 journées, Pierre Sage est à mi-chemin de réaliser un bel exploit. L'entraîneur de Lens a su parfaitement rebondir après son renvoi de l'Olympique lyonnais en janvier 2025. Depuis l'été dernier, son 3-4-2-1 avec les Sang et Or tourne bien, avec notamment cette série en cours de neuf victoires de rang, toutes compétitions confondues.

Un dispositif qu'il apprécie tout particulièrement. "J'aime bien parce que ça permet d'avoir beaucoup plus de positions mobilisées tout en ayant, dans le couloir de jeu direct, un maximum de positions pour assurer l'équilibre", a-t-il justifié dans un long entretien à L'Équipe.

"C'est devenu un problème politique dans le club"

Cette base à trois défenseurs, il s'en est un peu servi à l'OL. À la genèse de son mandat notamment, ainsi que lors des premières semaines de l'exercice 2024-2025. Mais dans la grande majorité, le Jurassien a basé son système sur un 4-3-3 ou un 4-2-3-1.

Il s'en est expliqué lors de cette interview. "J'ai beaucoup joué à trois pendant mon intérim et au début de mon deuxième mandat à Lyon. Puis, c'est devenu un problème politique dans le club. Et ce problème politique, je l'ai un peu contourné en ayant un système hybride où on défendait à quatre, mais on attaquait à trois", a-t-il confié. On comprend ainsi en sous-texte que Pierre Sage n'avait pas totalement les mains libres pour développer entièrement ses idées du côté de Décines.