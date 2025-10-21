De l'OL à Lens, Pierre Sage réussit ses premiers pas en Ligue 1

Après 49 matchs dirigés en Ligue 1, de l'OL à Lens, Pierre Sage affiche des statistiques avantageuses. Son ratio de victoires est par exemple de 57 %.

En lisant le classement en ce début de semaine, Pierre Sage doit avoir le sourire. Déjà parce que son équipe, Lens, est quatrième, à égalité avec le troisième, Strasbourg (16 points). Mais aussi car son ancienne formation, l'OL, est juste dans le rétro (15 unités). Un symbole, alors que le Jurassien de naissance soufflera le week-end prochain ses 50 bougies sur un banc de Ligue 1.

De l'Olympique lyonnais aux Sang et Or, le bilan du technicien de 46 ans est assez flatteur jusqu'à présent en championnat. En effet, il dénombre déjà 28 succès depuis ses débuts, pour 8 matchs nuls et 13 revers. Aujourd'hui, et avant d'affronter l'OM samedi, son pourcentage de victoires est de 57,1 %, soit le troisième meilleur ratio pour un coach actuellement en poste. Seuls Luis Enrique (69,8 %, PSG) et le Roberto De Zerbi (61,9 %, OM) font mieux.

Comme Genesio et Blanc

Comme le souligne Opta, il s'agit d'un des meilleurs départs pour un technicien débutant au XXIe siècle. Il fait déjà aussi bien que deux ex-Rhodaniens, Bruno Genesio (28 parties gagnées après 49 sorties) et Laurent Blanc (28 également, à Bordeaux). En réalité, neuf coachs seulement ont remporté plus d'affiches avant leur 50e en Ligue 1.

Mais ils disposaient d'effectifs sans doute mieux armés, au Paris Saint-Germain - Thomas Tuchel (38 succès), Unai Emery (36), Mauricio Pochettino (35), Luis Enrique (33) et Carlo Ancelotti (29) - et à Monaco, avec Niko Kovač, Adi Hütter, Philippe Clement et Claudio Ranieri (29 chacun). Le Marseillais De Zerbi devrait lui aussi y parvenir, puisqu'il est déjà 26 victoires en 42 confrontations dans l'élite.

Des résultats assez réguliers

Remercié par l'Olympique lyonnais en janvier dernier, Pierre Sage parvient pour l'instant à confirmer une certaine régularité depuis ses premiers pas en tant qu'entraîneur en novembre 2023. Évidemment, le choix pour l'OL de s'en séparer laissera une grande énigme. À savoir, que serait-il advenu de l'équipe s'il était resté ? Mais nous n'aurons jamais la réponse, et c'est dans le Pas-de-Calais qu'il poursuit à présent son histoire avec le haut niveau.