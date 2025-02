Pour Pierre Sage, son histoire avec l'OL n'est pas terminée

Pierre Sage satisfait après la victoire de l’OL à Lorient (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Sans aigreur et tourné vers l'avenir. Pierre Sage est sorti du silence, un mois après son éviction de l'OL. D'après lui, son histoire avec le club n'est pas finie.

Toujours mesuré et avec le recul qui le caractérise, Pierre Sage s'est exprimé à propos de son éviction de l'Olympique lyonnais. Une sortie attendue, quasiment un mois jour pour jour après son évincement à la suite d'un match nul 1-1 à la Beaujoire. Un entretien dans les colonnes de L'Équipe, dans lequel il est revenu sur la fin de ce passage d'abord enchanté, puis plus compliqué, à l'OL.

Il ne ressent pas de rancœur envers les dirigeants, notamment vis-à-vis de John Textor, et a compris les raisons de ce choix. Hasard du destin d'ailleurs, il l'a retrouvé dans un restaurant samedi dernier, à la veille du duel face au PSG (2-3). Les deux hommes se sont chaudement salués. Mais désormais, c'est avec un état d'esprit tourné vers l'avenir que se présente l'ex-coach rhodanien.

"Je pense être resté en phase avec mes valeurs"

Dans cette interview, Pierre Sage a en particulier évoqué la période difficile qu'il a traversée en début d'année. "C'était dur, mais c'est le job. Dans la gestion de cette "crise", je pense être resté en phase avec mes valeurs : aimer le foot, aimer le club et faire en sorte que tout se passe bien. Lors du déplacement à Istanbul pour affronter Fenerbahçe (0-0), j'avais provoqué une réunion avec Laurent Prud'homme et Matthieu Louis-Jean, pour leur demander si j'avais un ultimatum. Ils m'ont dit que non, a-t-il raconté. Ils avaient l'air tournés vers l'avenir, en tout cas dans leur discours."

Finalement, tout s'est terminé trois jours plus tard, après un but de Mostafa Mohamed dans les dernières minutes, enlevant la victoire à l'OL contre Nantes. Malgré ce passage délicat en plein mercato, le Jurassien n'a pas manqué de sollicitations après son renvoi. Mais il a repoussé ces offres, ayant besoin de se retrouver et de souffler. Voire de revenir à ses premiers amours, le football amateur.

"Je sais qu'un jour, je reviendrai entraîner l'OL

Néanmoins, l'envie d'entraîner n'a pas disparu. Lui, ancien directeur du centre de formation, n'entend pas revenir en arrière à ce sujet. Il ne se voit pas retourner à l'académie, mais plutôt diriger une équipe professionnelle. "C'est un discours et une posture que j'avais aussi quand j'ai assuré l'intérim. Mais j'ai été conforté et j'ai confirmé, donc ç'a fait évoluer les perspectives que je me donne. J'ai surtout envie de continuer à prouver que je suis capable de travailler à ce niveau-là", a-t-il clamé.

Profondément attaché à l'Olympique lyonnais, il veut conserver ce lien. Et d'ailleurs, il estime que son histoire avec les septuples champions de France (2002-2008) n'a pas connu son épilogue. "Je suis domicilié à Lyon et j'envisage de le rester. C'est ma ville, et quand je serai amené à travailler ailleurs, je reviendrai toujours dans ici entre mes contrats. Je ne vendrai jamais la maison que je suis en train d'acheter ici pour une bonne raison. Je sais qu'un jour, je reviendrai entraîner l'OL", a-t-il prophétisé. Au vu de l'affection que lui porte une majorité des supporters, il y sera toujours bien accueilli. Ça, c'est une certitude.