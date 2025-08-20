OL - Metz : Mikautadze retrouve les Messins

Ce samedi (21h05), Georges Mikautadze affronte le FC Metz, équipe avec laquelle il a effectué ses débuts professionnels.

La semaine dernière à Lens (0-1), c'était l'heure des retrouvailles avec Pierre Sage. Ce samedi, ce sera au tour de Georges Mikautadze de croiser le chemin de son ancienne formation, le FC Metz. Un pur produit rhodanien, à qui l'Académie n'a pas donné sa chance jusqu'au bout. Aujourd'hui, il est le nouveau numéro 9 de l'OL après le départ d'Alexandre Lacazette en Arabie saoudite.

Metz, un tremplin pour Mikautadze

Le footballeur géorgien, né à Lyon, est notamment passé par le FC Gerland, l'Olympique lyonnais et Saint-Priest. Mais en raison d'un physique jugé trop frêle, c'est loin de chez lui que l'avant-centre commencera sa carrière professionnelle. En 2017, Georges Mikautadze rejoint la formation messine. Suivent des saisons convaincantes, dont un prêt au RFC Seraing (Belgique).

En 2023, l'avant-centre signe une copie parfaite avec les Grenats en Ligue 2. Le joueur de 24 ans fait trembler les filets à 23 reprises et délivre 7 passes décisives. Meilleur buteur du championnat, il aura été l'un des grands artisans de la montée en Ligue 1.

Partir pour revenir et s'imposer à l'OL

Une saison flamboyante donnant à Mikautadze une visibilité en Europe et lui permettant d'attirer les convoitises de certaines grosses écuries. Parmi elles, l'Ajax Amsterdam. Les Néerlandais déboursent la bagatelle de 16 millions d'euros pour s'attacher les services du Géorgien en août 2023. Une expérience loin de la France sans réussite. De retour à Metz en janvier 2024, il retrouvera tout son éclat avec une demi-saison prolifique (12 réalisations, 3 offrandes). Elle reste néanmoins entachée par la relégation en deuxième division.

L'attaquant, lui, évite la Ligue 2 en refusant l'AS Monaco pour rejoindre son club de cœur à l'été 2024, l'OL. La belle histoire pour celui qui porte le symbolique numéro 69. Aujourd'hui, Georges Mikautadze doit assumer les exigences du buteur après le départ de Lacazette. Promesse tenue à Lens, auteur du seul but de la partie (1-0). Une responsabilité à tenir tout au long de l'exercice, et pourquoi pas de nouveau face à son ancienne équipe ce samedi.