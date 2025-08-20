Actualités
Georges Mikautadze lors du match de Coupe de France entre l'OL et le FC Metz
Georges Mikautadze lors du match de Coupe de France entre l’OL et le FC Metz (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

OL - Metz : Mikautadze retrouve les Messins

  • par Antoine Lio
  • 4 Commentaires

    • Ce samedi (21h05), Georges Mikautadze affronte le FC Metz, équipe avec laquelle il a effectué ses débuts professionnels.

    La semaine dernière à Lens (0-1), c'était l'heure des retrouvailles avec Pierre Sage. Ce samedi, ce sera au tour de Georges Mikautadze de croiser le chemin de son ancienne formation, le FC Metz. Un pur produit rhodanien, à qui l'Académie n'a pas donné sa chance jusqu'au bout. Aujourd'hui, il est le nouveau numéro 9 de l'OL après le départ d'Alexandre Lacazette en Arabie saoudite.

    Metz, un tremplin pour Mikautadze

    Le footballeur géorgien, né à Lyon, est notamment passé par le FC Gerland, l'Olympique lyonnais et Saint-Priest. Mais en raison d'un physique jugé trop frêle, c'est loin de chez lui que l'avant-centre commencera sa carrière professionnelle. En 2017, Georges Mikautadze rejoint la formation messine. Suivent des saisons convaincantes, dont un prêt au RFC Seraing (Belgique).

    En 2023, l'avant-centre signe une copie parfaite avec les Grenats en Ligue 2. Le joueur de 24 ans fait trembler les filets à 23 reprises et délivre 7 passes décisives. Meilleur buteur du championnat, il aura été l'un des grands artisans de la montée en Ligue 1.

    Partir pour revenir et s'imposer à l'OL

    Une saison flamboyante donnant à Mikautadze une visibilité en Europe et lui permettant d'attirer les convoitises de certaines grosses écuries. Parmi elles, l'Ajax Amsterdam. Les Néerlandais déboursent la bagatelle de 16 millions d'euros pour s'attacher les services du Géorgien en août 2023. Une expérience loin de la France sans réussite. De retour à Metz en janvier 2024, il retrouvera tout son éclat avec une demi-saison prolifique (12 réalisations, 3 offrandes). Elle reste néanmoins entachée par la relégation en deuxième division.

    L'attaquant, lui, évite la Ligue 2 en refusant l'AS Monaco pour rejoindre son club de cœur à l'été 2024, l'OL. La belle histoire pour celui qui porte le symbolique numéro 69. Aujourd'hui, Georges Mikautadze doit assumer les exigences du buteur après le départ de Lacazette. Promesse tenue à Lens, auteur du seul but de la partie (1-0). Une responsabilité à tenir tout au long de l'exercice, et pourquoi pas de nouveau face à son ancienne équipe ce samedi.

    à lire également
    Romain Perret unique buteur lors d'OL - Limonest
    Académie - Mercato : Romain Perret quitte officiellement l'OL
    4 commentaires
    1. cavegone
      cavegone - mer 20 Août 25 à 12 h 32

      Oui alors surtout attention à l’excès de confiance on a concédé beaucoup d’occasions contre Lens et on est pas à l’abris d’un scénario cata où Metz marque d’entrée.

      Lire que ce sera un match facile un peu partout ça me rassure pas. Surtout que notre Fofana n’est pas du tout en cannes.

      Signaler
    2. OLyonn@is
      OLyonn@is - mer 20 Août 25 à 12 h 35

      Il n'y a plus de matchs facile,pour l'OL cette saison.On a un effectif un peu limité,entre des nouveaux,des jeunes et un banc qui n'est pas très fourni.

      Bleu de chauffe obligatoire pour chaque match.

      Signaler
    3. Avatar
      leroilyon - mer 20 Août 25 à 12 h 43

      Si l'OL est toujours l'OL, on perdra ou on fera nul contre Metz et on battra l'OM.
      Mais gagner 2 matchs de suite à domicile, on le fait quasi jamais, ca serait une premiere depuis tres longtemps.
      J'ai pas le souvenir..

      Signaler
      1. janot06
        janot06 - mer 20 Août 25 à 13 h 02

        Alors, c'est le bon moment pour le faire, non ?

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    La joueuse de l'OL et des Bleues, Amel Majri
    Amel Majri est "heureuses d'avoir écrit cette histoire" avec l'OL Lyonnes 13:10
    Georges Mikautadze lors du match de Coupe de France entre l'OL et le FC Metz
    OL - Metz : Mikautadze retrouve les Messins 12:15
    Damien Da Silva
    Mercato : Damien Da Silva (ex-OL) quitte Clermont et retourne en Australie 11:15
    Romain Perret unique buteur lors d'OL - Limonest
    Académie - Mercato : Romain Perret quitte officiellement l'OL 10:37
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    OL : à quand remonte le dernier match de Greif ? 10:15
    Dominik Greif, nouveua gardien de l'OL
    OL - Mercato : "J'ai ressenti quelque chose au fond de moi", assure Greif 10:11
    Castello Lukeba face à Gédéon Kalulu
    Mercato : Gédéon Kalulu (ex-OL) rejoint l'Aris Limassol (Chypre) 09:15
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL - Mercato : garder Fofana, recruter un ailier... Les supporters s'expriment 08:15
    d'heure en heure
    Adam Karabec, joueur offensif de l'O
    Karabec a déjà évolué au Parc OL en Ligue Europa 07:30
    Adam Karabec lors de Lens - OL
    Mercato : l'OL a dépassé la barre des 35 M€ de dépenses 19/08/25
    Nemanja Matic, milieu de l'OL
    Mercato : Nemanja Matić (ex-OL) discuterait avec Sassuolo 19/08/25
    Malick Fofana et Enzo Molebé à l'entraînement de l'OL
    OL : Enzo Molebe a fait son retour à l'entraînement 19/08/25
    Gauthier Hein, joueur du FC Metz
    Metz : le capitaine Gauthier Hein de retour après sa suspension 19/08/25
    Moussa Niakhaté (OL) contre Rennes
    Ligue 1 : la programmation de Rennes - OL encore en attente 19/08/25
    Un caméraman au Vélodrome lors d'OM - OL le 29 octobre 2023
    OL : un bon lancement pour Ligue 1+ 19/08/25
    Korbin Albert (OL Lyonnes) à l'entraînement
    OL Lyonnes : entraînement ouvert au public le 3 septembre prochain 19/08/25
    Georges Mikautadze faisant sa célébration lors de Lens - OL
    OL - Ligue 1 : Mikautadze débloque son compteur dès la reprise 19/08/25
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    L'OL accueille son premier Slovaque… ou presque 19/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut