Après avoir quitté l'OL Lyonnes pour rejoindre l'Arabie saoudite, Amel Majri est revenue sur ses moments forts dans le Rhône.

Tourner la page puis écrire un nouveau chapitre. Voici la nouvelle destinée d'Amel Majri, elle qui avait annoncé quitter le club mercredi dernier. Après 18 ans à l'OL Lyonnes, l'internationale française s'éloigne du Vieux Continent et met le cap pour l'Arabie saoudite. Au sein de l'Al-Ula FC, elle apportera son expérience de haut niveau. Lundi, l'internationale française s'est confiée sur sa carrière dans une interview donnée aux médias de l'Olympique lyonnais : genèse, coéquipières, anecdotes...

"J'ai vécu tellement d'émotion à tous les degrés"

Entre souvenirs heureux et moments plus difficiles, Amel Majri a tout connu ici. Ce qu'elle retient, la force mentale et collective du groupe tout au long des matchs. "J'ai beaucoup appris et vécu des choses magnifiques. 18 ans dans une vie, c'est énorme. C'est plus qu'une page. Il y a un mélange de toutes les émotions. De la fierté à la tristesse, racontait la milieu offensive. On ne sait pas de quoi demain est fait donc quand on voit que c'est fait de cette manière, je suis contente d'avoir écrit cette histoire."

Elle poursuit. "C'est l'une des plus belles formations du monde, affirmait-elle. J'ai vécu tellement d'émotion à tous les degrés, que ce soit dans la victoire et dans la défaite. La manière dont nous nous sommes soutenues mutuellement quand ça n’allait pas, on a vécu toutes les péripéties ici. C'est beau".

"Elles ont encore ce flambeau à faire passer."

L'OL Lyonnes, ce n'est pas seulement une équipe de football féminin. Du moins selon Amel Majri qui insistait sur la synergie constituant le pilier du groupe. Assurer la transition entre les novices et les plus anciennes, car performer est une chose, mais maintenir une certaine progression ne se construit pas sans cohésion collective. "Wendy (Renard) m'a pris sous son aile quand j'étais petite. Eugénie (Le Sommer) aussi, avec qui nous sommes arrivés en même temps et repartons au même moment. Ada (Hegerberg) et Marozsan dernièrement, s'est-elle souvenue. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir appris avec elles et d'avoir partagé toutes ces émotions."

De transmission, il en sera encore question cette saison du côté de Décines. "Je suis contente qu'elles soient encore là parce que l'amour d'un club, il faut le vivre, on ne peut pas le décrire. Elles ont encore ce flambeau à faire passer. La plus jeune, c'est Salma (Bacha), alors elle a une autre responsabilité si elle reste. En tout cas, je suis vraiment heureuse", se réjouissait Amel Majri.