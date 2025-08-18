Coach d’Eugénie Le Sommer à Toluca, Patrice Lair est tout heureux d’avoir retrouvé son ancienne joueuse. Le coach français aimerait que l’OL Lyonnes puisse boucler la boucle avec l’attaquante.

Elle aurait aimé y finir sa carrière. Elle ne l’a pas caché, Eugénie Le Sommer ne s’attendait pas forcément à voir l’OL Lyonnes ne pas prolonger son contrat pour une dernière danse. Mais, dans la volonté de rajeunir l’effectif et d’insuffler un nouvel élan, la direction lyonnaise a pris beaucoup de décisions difficiles en laissant partir de nombreuses joueuses cadres. L’attaquante française en a fait les frais et a vécu un début d’été compliqué.

Entre son non-renouvellement et son absence pour l’Euro 2025 avec les Bleues, Le Sommer n'a pas connu le programme espéré. Fort heureusement, sa nouvelle aventure au Mexique lui a redonné des ailes, comme l’a confié Patrice Lair à nos confrères du Progrès. "Elle se régale ici et a retrouvé une certaine joie de jouer et de marquer des buts. Il n’y avait qu’à voir son sourire, dans le vestiaire, après son premier doublé. Avec Amandine, elles sont très impliquées auprès des jeunes joueuses pour qui c’est très enrichissant."

38 ans à l'issue de son contrat au Mexique

Ayant trouvé la faille à cinq reprises en six matchs, Eugénie Le Sommer est comme un poisson dans l’eau à Toluca. Cette première expérience à l’étranger à 36 ans a démarré sur les chapeaux de route. Ayant signé pour deux saisons dans le championnat mexicain, la native de Grasse pourrait refermer le chapitre de sa carrière professionnelle loin de Lyon. Pas vraiment le souhait de son coach actuel, qui l’a eu sous ses ordres entre Rhône et Saône pendant quatre saisons. "Eugénie s’est fait une carapace et elle est forte. Si avec mon petit club mexicain, on peut lui redonner le sourire, c’est bien, mais si à l’issue de cette expérience, l’OL peut lui redonner quelque chose, ce serait une manière de la remercier pour tous les trophées qu’elle a contribué à faire gagner."

À 38 ans en 2027, difficile malgré tout de la voir réintégrer un groupe professionnel. Alors pourquoi pas imaginer un retour sous une autre forme…