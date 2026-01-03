Monaco - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV. Retrouvez les informations pratiques de la rencontre Monaco - OL comptant pour la 17e journée de Ligue 1.

Avant-match

Nous voilà repartis dans une nouvelle année. Très vite après les fêtes, l'OL lance 2026 avec un déplacement difficile du côté de Monaco. Une affiche comptant pour la 17e journée de Ligue 1, et donc la fin de la phase aller. 5e du championnat, le club rhodanien aimerait bien le rester, sachant qu'il ne peut pas viser plus haut à l'issue du week-end.

Pour ce voyage chez un concurrent aux places européennes, Paulo Fonseca sera privé des deux blessés, Ernest Nuamah et Malick Fofana, mais aussi de Moussa Niakhaté (CAN), Endrick (non éligible), Alejandro Gomes Rodriguez et Enzo Molebe (choix). En revanche, il s'appuiera sans doute bien volontiers sur le retour de Clinton Mata, revenu très tôt de la Coupe d'Afrique des Nations.

Dans le camp d'en face, c'est l'hécatombe. L'actuel 9e du championnat, aux résultats en deçà des attentes, fera sans ses milieux Denis Zakaria, suspendu, et Lamine Camara, à la CAN avec le Sénégal. Idem pour son compatriote Krépin Diatta. Paul Pogba, Takumi Minamino, Vanderson, Ansu Fati et le jeune Pape Cabral sont forfaits pour des pépins physiques.

À quelle heure se joue Monaco - OL ?

Souvent vecteur de rencontres intéressantes, cette confrontation entre l'ASM et l'Olympique lyonnais commencera à 17 heures du côté de Louis-II. Le coup d'envoi sera donné au son du sifflet de l'arbitre Jérôme Brisard.

Sur quelle chaîne voir Monaco - OL ?

Petite variante pour ce duel, puisqu'il ne sera pas retransmis en direct sur Ligue 1+, mais chez le second diffuseur de la compétition. Rendez-vous sur beIN Sports 1 afin de regarder l'opposition entre l'équipe de la Principauté et celle de Corentin Tolisso. Aux commentaires, le duo Daniel Bravo - Christophe Josse. En bord de pelouse, nous retrouverons John Ferreira.