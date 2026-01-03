Actualités
Pavel Sulc fêtant son but lors d'OL - Le Havre
Pavel Sulc fêtant son but lors d’OL – Le Havre (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Revigoré par les fêtes, l'OL lance 2026 avec de l'ambition

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Après une première partie de saison comptablement assez satisfaisante, l'OL pourrait davantage afficher son ambition en 2026. Début des hostilités ce samedi à Monaco (17 heures).

    Pour l'OL, cette première moitié de l'exercice 2025-2026 était à craindre. Entre les nombreux départs estivaux et les incertitudes financières, nous assistions à une véritable plongée dans l'inconnu. Finalement, sans être toujours flamboyant, il a bien assuré comptablement afin d'être encore dans la course au top 4 et dans les autres compétitions.

    Maintenant, s'ouvre le second semestre de la saison. Avec une certaine excitation, car l'Olympique lyonnais est placé et récupère petit à petit ses blessés. Ajoutons à cela la venue d'Endrick, très attendue, et un mercato qui pourrait être actif. "On sait que certains éléments vont nous apporter sur les prochains mois. Plus il y a de la qualité, plus on sera compétitifs", espérait Orel Mangala.

    De l'espoir pour cette deuxième partie de saison

    Il faudra évidemment se montrer très régulier et costaud pour résister à la concurrence en Ligue 1 et en Ligue Europa. Mais les espérances sont bien réelles. "Nous parlons avec les joueurs, nous les motivons, nous leur faisons comprendre que cette année est cruciale pour le club et pour eux. On a des objectifs et on peut les atteindre, a martelé Paulo Fonseca. Nous leur faisons comprendre à quel point c’est important."

    Les Rhodaniens entament 2026 par un beau défi en prime, avec un déplacement à Monaco ce samedi (17 heures). Une occasion de bien lancer 2026 face à un concurrent direct. "C'est un super premier rendez-vous, je trouve. Il y a une statistique qui montre qu'ils perdent rarement leur premier match de l'année (trois fois au XXIe siècle), nous allons tenter de la faire mentir", glissait le milieu de terrain belge.

    Monaco, une bonne manière de lancer l'année

    Une rencontre qui s'annonce disputée, avec des absences majeures tout de même de part et d'autre. "Jouer là-bas, c'est toujours difficile. Ils ont d'excellents footballeurs et une belle équipe. Principalement dans le secteur offensif, où ils font partie des meilleurs du championnat, en particulier dans la transition, soulignait le coach portugais. Pour faire un bon résultat, on devra être forts défensivement."

    Ça tombe bien, c'est dans ce domaine que l'OL a davantage performé pour l'instant. Il a aussi montré de très bonnes choses lors des confrontations face aux grosses cylindrées de la Ligue 1. Aux Lyonnais de maintenir cette dynamique dans la Principauté. "Malgré les turbulences de l'intersaison, je pense que le groupe a bien réagi. On a formé un collectif qui se soutient et qui se bat les uns pour les autres. On a également vu des garçons émerger, et on va essayer de poursuivre dans cette voie", promettait Orel Mangala. Une belle résolution pour cette nouvelle année.

    à lire également
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Monaco
    Monaco - OL : avant-match, horaire, diffusion TV
    2 commentaires
    1. Avatar
      Gonedamien38 - sam 3 Jan 26 à 9 h 22

      0 a 0 a la mi-temps, finalement 3 a 0 pour lens, pas 1 mauvaise chose
      marre de la suprématie de Paris
      Ca garde Toulouse, 1 equipe sérieuse a distance
      Reste Monaco (a nous de jouer) Strasbourg nice, sans parler de Rennes
      Les 3 ou 4 ° place ça peut être jouable, mais on peut aussi tout perdre, alors si on me dit ,on conserve notre 5 ° place en fin de saison, je signe de suite
      Qualifier direct en c3, sans tour préliminaire, je prends direct, t'as 1 stylo ??

      Signaler
    2. Avatar
      Gonedamien38 - sam 3 Jan 26 à 9 h 23

      Bon finalement mata en bon soldat est la, attention a pas tirer sur la corde
      des absents des 2 côté
      Mais moreira, sulc , coco, devant ça peut faire des étincelles sans oublier morton
      A voir 17 h

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Paul Pogba, milieu de Monaco
    Monaco décimé avant d'affronter l'OL 09:25
    Pavel Sulc fêtant son but lors d'OL - Le Havre
    Revigoré par les fêtes, l'OL lance 2026 avec de l'ambition 08:40
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Monaco
    Monaco - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 08:00
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    Monaco - OL : Endrick pas qualifié, Mata de retour 02/01/26
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL - Mercato : Fonseca attend encore des renforts 02/01/26
    Kysha Sylla, défenseuse de l'OL Lyonnes
    Mercato : Kysha Sylla de nouveau prêtée par l'OL Lyonnes 02/01/26
    Ernest Nuamah et Moussa Niakhaté, joueurs de l'OL, à l'échauffement
    Avant Monaco - OL, Fonseca fait le point sur Fofana et Nuamah 02/01/26
    Orel Mangala célèbre son but lors de Clermont - OL
    Mangala : "2026 est une année importante pour moi à l’OL" 02/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Clinton Mata face à Lucas Hernandez lors d'OL - PSG
    Monaco - OL : Mata jouera bien 02/01/26
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    Fonseca (OL) : Endrick "va nous apporter des initiatives individuelles" 02/01/26
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    OL : Endrick, une attraction médiatique à Décines 02/01/26
    Bafé Gomis avec Jimmy Briand et Arnold Mvuemba
    Mercato : Gomis revient sur son transfert controversé de Saint-Etienne à l’OL 02/01/26
    Endrick, attaquant prêté par le Real Madrid à l'OL
    Mercato : une fameuse clause inatteignable dans le dossier Endrick ? 02/01/26
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    Après Endrick, quel mercato pour l’OL ? 02/01/26
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    Mata finalement apte pour Monaco - OL ? 02/01/26
    Lindsey Horan/Heaps lors de Bayern - OL
    Heaps, Sombath, Benyahia… des fins de contrat à gérer pour l’OL Lyonnes 02/01/26
    Endrick sous le maillot de l'OL (@OL)
    OL : Endrick a participé à sa première séance collective 01/01/26
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    OL - Mercato : Ghezzal seul joueur libre de s’engager ailleurs pour la saison prochaine 01/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut