Revigoré par les fêtes, l'OL lance 2026 avec de l'ambition

Après une première partie de saison comptablement assez satisfaisante, l'OL pourrait davantage afficher son ambition en 2026. Début des hostilités ce samedi à Monaco (17 heures).

Pour l'OL, cette première moitié de l'exercice 2025-2026 était à craindre. Entre les nombreux départs estivaux et les incertitudes financières, nous assistions à une véritable plongée dans l'inconnu. Finalement, sans être toujours flamboyant, il a bien assuré comptablement afin d'être encore dans la course au top 4 et dans les autres compétitions.

Maintenant, s'ouvre le second semestre de la saison. Avec une certaine excitation, car l'Olympique lyonnais est placé et récupère petit à petit ses blessés. Ajoutons à cela la venue d'Endrick, très attendue, et un mercato qui pourrait être actif. "On sait que certains éléments vont nous apporter sur les prochains mois. Plus il y a de la qualité, plus on sera compétitifs", espérait Orel Mangala.

De l'espoir pour cette deuxième partie de saison

Il faudra évidemment se montrer très régulier et costaud pour résister à la concurrence en Ligue 1 et en Ligue Europa. Mais les espérances sont bien réelles. "Nous parlons avec les joueurs, nous les motivons, nous leur faisons comprendre que cette année est cruciale pour le club et pour eux. On a des objectifs et on peut les atteindre, a martelé Paulo Fonseca. Nous leur faisons comprendre à quel point c’est important."

Les Rhodaniens entament 2026 par un beau défi en prime, avec un déplacement à Monaco ce samedi (17 heures). Une occasion de bien lancer 2026 face à un concurrent direct. "C'est un super premier rendez-vous, je trouve. Il y a une statistique qui montre qu'ils perdent rarement leur premier match de l'année (trois fois au XXIe siècle), nous allons tenter de la faire mentir", glissait le milieu de terrain belge.

Monaco, une bonne manière de lancer l'année

Une rencontre qui s'annonce disputée, avec des absences majeures tout de même de part et d'autre. "Jouer là-bas, c'est toujours difficile. Ils ont d'excellents footballeurs et une belle équipe. Principalement dans le secteur offensif, où ils font partie des meilleurs du championnat, en particulier dans la transition, soulignait le coach portugais. Pour faire un bon résultat, on devra être forts défensivement."

Ça tombe bien, c'est dans ce domaine que l'OL a davantage performé pour l'instant. Il a aussi montré de très bonnes choses lors des confrontations face aux grosses cylindrées de la Ligue 1. Aux Lyonnais de maintenir cette dynamique dans la Principauté. "Malgré les turbulences de l'intersaison, je pense que le groupe a bien réagi. On a formé un collectif qui se soutient et qui se bat les uns pour les autres. On a également vu des garçons émerger, et on va essayer de poursuivre dans cette voie", promettait Orel Mangala. Une belle résolution pour cette nouvelle année.