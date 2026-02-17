Dénonçant le "non-sens" de tenir la finale de la Coupe LFFP en Côte d'Ivoire, le Kop Fenottes 69 a annoncé qu'il ne s'y rendrait pas. Comme les autres groupes de supporters.

Après les OL Ang'Elles, l'autre principal groupe de supporters d'OL Lyonnes a pris une grande décision. L'affiche de la finale de la Coupe LFFP entre les Lyonnaises et le PSG crée des remous. Non pas pour la rencontre en elle-même, mais pour le lieu où elle se tiendra. Direction Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour les équipes et les staff, mais pas pour les fans.

En effet, comme son confrère, le Kop Fenottes 69 a confirmé qu'il ne ferait pas le déplacement en Afrique de l'Ouest pour le choc du 14 mars prochain. Dans un communiqué, il dénonce un "véritable non-sens." Il justifie sa décision par "des raisons diverses : logistique, financière, sanitaire et idéologique".

"Ça ne doit pas devenir la norme"

Si l'organisation peut "comprendre, pour le développement d'une jeune compétition", la délocalisation, elle affirme que "cela ne doit pas devenir la norme et s'imposer dans le football féminin." Le collectif "pense également à la santé physique et mentale de nos joueuses", et invite les instances à "se réunir pour enfin prendre les bonnes décisions sans penser à l'intérêt pécuniaire en premier lieu."

Le stade de la finale, qui peut recevoir jusqu'à 35 000 spectateurs, pourrait donc ne pas être très garni dans trois semaines. Car les supporters parisiens ont fait un choix similaire. Reste à savoir qui, hormis les représentants du ballon rond féminin français, ira en Côte d'Ivoire pour assister à cette confrontation qui donnera tout de même lieu à un titre.