OL Lyonnes : nouveau succès pour la réserve, qui reste en tête

La réserve d'OL Lyonnes poursuit sa route en tête de sa poule de D3. Dimanche, elle a largement dominé Le Puy Foot (0-4).

Un petit coup de frein à la reprise en janvier avec un match nul face au dernier, puis la machine s'est remise en route. Victorieuse 3 à 0 de Clermont voilà deux semaines, la réserve d'OL Lyonnes a confirmé ce résultat ce week-end. Elle a idéalement négocié son déplacement dominical chez un mal classé.

Ayant rendez-vous au Puy Foot, 10e sur 12, les joueuses de Julien Perney sont arrivées à l'heure. Après 30 minutes, elles menaient déjà 2 à 0 grâce à Romane Rafalski, qu'on a vue début février avec les professionnelles (20e), et Méhisane Zidi (30e).

Léa Motyka s'illustre encore

2-0 à la pause, et le même score en deuxième période avec des réalisations de Léa Motyka, déjà autrice d'un doublé en Auvergne (60e), et de Charline Coutel en toute fin de partie (0-4, 90e). Du travail bien fait pour les coéquipières de Maïssa Fathallah qui jouent clairement le titre après 13 journées sur 22. En ce 17 février, les Fenottes possèdent trois longueurs d'avance sur leur dauphin Cannes (32 unités à 29).

Les Azuréennes ont repris leur marche en avant après leur défaite contre Albi. Elles ont battu très largement l'AS Monaco 7 à 0. Ce qui leur permet de rester au contact des Rhodaniennes. Prochaine rencontre le 22 février à domicile face à Rousset Sainte-Victoire pour OL Lyonnes.