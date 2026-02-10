Actualités
Maika Vanderstichel (Photo/FFF)

Coupe LFFP : Maika Vanderstichel aux commandes de Dijon - OL Lyonnes

  • par Gwendal Chabas

    • À 19 heures samedi, l'OL Lyonnes affrontera Dijon en demi-finales de la Coupe LFFP. Maika Vanderstichel aura le privilège d'arbitrer cette rencontre.

    Ayant pris ses distances avec ses rivaux en championnat (14 points d'avance sur le deuxième), l'OL Lyonnes attend maintenant la phase finale. Mais avant cela, il lui faut négocier des matchs dans d'autres compétitions. En Coupe de France par exemple, mais aussi en Coupe LFFFP. C'est actuellement la thématique pour l'équipe de Jonatan Giráldez. Samedi, elle se déplacera à Dijon.

    Ce sera l'affiche de l'une des demi-finales de ce nouveau tournoi. Le coup d'envoi sera donné à 19 heures, quelques minutes après la fin du choc Paris FC - PSG (17 heures). Au sifflet, nous retrouverons une officielle expérimentée, à savoir Maika Vanderstichel. La représentante de la région Nouvelle-Aquitaine dirige des parties en D1 depuis 2018.

    Arbitre de la demi-finale OL Lyonnes - Dijon en 2025

    En mai 2025, elle avait déjà arbitré cette même opposition en demi-finales de la Première Ligue (victoire des Rhodaniennes 4 à 1). Elle a également dirigé plusieurs duels en National 2 cette saison. À ses côtés pour la confrontation entre Dijonnaises et Lyonnaises, Mélissa Rossignol et Sarah Dégage. Ce trio sera épaulé par Agathe Kocher. Cette dernière interviendra pour les changements et le temps additionnel.

    Coupe LFFP : l'OL affrontera Dijon à 19 heures samedi

