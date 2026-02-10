OL - Mercato : l'agent d'Endrick scelle son avenir

Prêté par le Real Madrid, Endrick retournera visiblement en Espagne à la fin de la saison. C'est ce qu'assure son agent.
Fin février, ESPN révélait que Paulo Fonseca souhaitait prolonger l'expérience Endrick à l'OL. Est-ce vraiment possible ? On rappelle que l'international brésilien est transféré depuis le Real Madrid provisoirement pour six mois, sans option d'achat. L'Olympique lyonnais pourrait-il obtenir le renouvellement du prêt ?
Visiblement, ce n'est pas la tendance si l'on en croit les propos de son agent. Thiago Freitas, de l'agence Roc Nation, la même qui représente Malick Fofana. Le conseiller s'est montré assez direct. "La décision est prise : il retournera au Real Madrid à la fin de l'exercice. C'est clair et net, a-t-il déclaré dans des propos rapportés par AS. Il s'agit d'un prêt sans option d'achat, donc il reviendra. Que se passera-t-il l'an prochain ? Difficile à dire, mais une chose est sûre : à la fin de cette saison, Endrick sera de nouveau un joueur du Real Madrid."
Quid de son avenir en 2026-2027 ?
La question restera de savoir si le footballeur de 19 ans restera à la "Maison Blanche" en 2026-2027. Cela dépendra également des mouvements, ou pas, à venir sur le banc des Madrilènes. En attendant, l'attaquant fait beaucoup parler de lui sur ses premières semaines à Lyon. En bien, avec ses cinq buts et sa passe décisive en cinq apparitions, mais aussi en plus négatif suite à son exclusion samedi à Nantes (0-1). Des débuts qui laissent personne indifférent.
J'ai lu hier qu'il faisait des turlutes aux dirigeants du Real , que c'était normal qu'endrick n'ai pas pu jouer , qu'il y avait 8 des 10 meilleurs joueurs du monde au réal ( n'importe quoi ) , bref ....
Soit il jouera un peu plus souvent au Réal soit il sera vendu dans un grand club, mais j'ai du mal à croire cette deuxième possibilité car le prix de sa vente ne serait pas non plus énorme. Je pense plutôt que le réal va le garder encore une année ou deux pour faire grimper sa cote...
Hs je la remet ici :
Sous contrat jusqu’en juin 2030, le joueur de 23 ans est intouchable. Lyon n’est pas vendeur. Mais face à l’intérêt croissant autour de son profil, les Gones pourraient le céder dès l’été prochain. Selon Sports Boom, l’Olympique Lyonnais a d’ores et déjà fixé ses exigences : il faudra débourser entre 35 et 40 millions d’euros pour espérer recruter Tyler Morton. Une somme qui n’effraie pas plusieurs clubs de Premier League.
Chelsea, Newcastle, Tottenham, Aston Villa, Crystal Palace et Nottingham Forest suivraient de près l’international anglais. Newcastle serait même le plus déterminé à passer à l’offensive dans les mois à venir. Avec 29 matches disputés toutes compétitions confondues, deux buts et trois passes décisives, le natif de Wallasey a lancé sa carrière, après des années plus discrètes à Liverpool.
( source : foot-sur7.fr )
ça me paraît peu 40 millions vu le niveau actuel de Morton et son âge 🙂 55-60 me semble plus cohérent
30 pour Moreira. Idem pour Sulc. 25 pour Kluivert?
idem , mais traditionnellement , l'OL ne sait pas vendre .
40M€ , les anglais se frottent les mains , ils vont se jeter sur lui .
Lorsque l'OL sera moins pendu financièrement, que nous n'aurons plus de besoin vital de vendre, nous retrouverons comme par magie notre aptitude à bien vendre.
Avec les capacités de nos recruteurs, je sens qu'on va se faire plaisir
Oui, c'est ce que tout le monde savait déjà !
Maintenant, "espérer" quelque chose, c'est dans l'ADN humain,
Ahhh, tout est bon pour faire un "papier" mais un "papier" n'est pas toujours bon !
Baratin! On reparlera du devenir d Endrick en fin de saison ! Contractuellement, il retourne au Réal! MAIS à condition que ses prestations à Lyon soient très bonnes. Sinon, la déception ou les doutes à son sujet ouvriront la porte à d’autres solutions comme la vente d Endrick. Ce que je pense c’est que de toute façon nous n avons pas les moyens de nous aligner financièrement. Son salaire est trop élevé et sa valeur marchande trop élevé egalement. Conclusion profitons de sa présence pour performer et nous assurer une place en ligue des champions. Laissons nos recruteurs dégoter son successeur et avec plus de moyens financiers que cette année.
Endrick , de toutes façons , est une sorte d'anomalie dans le PFL ( paysage footballistique lyonnais ) .
Il ne devrait pas être ici et son interim sera bref .
C'est un super buteur mais il ne colle pas à la philosophie de jeu de Fonseca , il ne travaille pas défensivement , participe de façon légère au pressing , et son rang de "star" fait un peu tache au milieu d'un collectif plus besogneux , travailleur et collectif .
Fonseca arrivera t'il a le fondre dans le collectif , j'en doute .
Les caractéristiques du gamin font sa force mais aussi son défaut pour une équipe comme l'OL .
Ponctuellement , pour nous aider à remporter une coupe ou nous qualifier pour la LdC , il est par contre très utile .
Fonseca est malgré tout sous le charme et voudrait batir avec lui .
Mais ce ne sera pas possible .
Qu'il ne fera pas plus de 4 mois c'est sur, par contre dire qu'il ne defend pas est faux depuis le debut il defend, il tacle, il presse, il est collectif, il distille des caviars pour ses partenaires et ne s'est jamais comporter comme une star..
Comprend pas ton com Juni38..
si Fonseca a dit qu'il y a un domaine ou il devait progresser , c'est dans l'aspect défensif , ce ne sont pas des paroles en l'air .
S'il faisait déjà tout bien dans ce domaine , il serait déjà un joueur complet , ce qui n'est pas le cas , il a encore des axes de progression , notamment dans sa gestion du mental , canaliser son énergie ; mais c'est normal c'est encore un jeune taureau furieux .