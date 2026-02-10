OL - Mercato : l'agent d'Endrick scelle son avenir

Prêté par le Real Madrid, Endrick retournera visiblement en Espagne à la fin de la saison. C'est ce qu'assure son agent.

Fin février, ESPN révélait que Paulo Fonseca souhaitait prolonger l'expérience Endrick à l'OL. Est-ce vraiment possible ? On rappelle que l'international brésilien est transféré depuis le Real Madrid provisoirement pour six mois, sans option d'achat. L'Olympique lyonnais pourrait-il obtenir le renouvellement du prêt ?

Visiblement, ce n'est pas la tendance si l'on en croit les propos de son agent. Thiago Freitas, de l'agence Roc Nation, la même qui représente Malick Fofana. Le conseiller s'est montré assez direct. "La décision est prise : il retournera au Real Madrid à la fin de l'exercice. C'est clair et net, a-t-il déclaré dans des propos rapportés par AS. Il s'agit d'un prêt sans option d'achat, donc il reviendra. Que se passera-t-il l'an prochain ? Difficile à dire, mais une chose est sûre : à la fin de cette saison, Endrick sera de nouveau un joueur du Real Madrid."

Quid de son avenir en 2026-2027 ?

La question restera de savoir si le footballeur de 19 ans restera à la "Maison Blanche" en 2026-2027. Cela dépendra également des mouvements, ou pas, à venir sur le banc des Madrilènes. En attendant, l'attaquant fait beaucoup parler de lui sur ses premières semaines à Lyon. En bien, avec ses cinq buts et sa passe décisive en cinq apparitions, mais aussi en plus négatif suite à son exclusion samedi à Nantes (0-1). Des débuts qui laissent personne indifférent.