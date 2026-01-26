OL : Endrick, impact immédiat

Auteur d'un triplé à Metz dimanche (2-5), Endrick change le visage de l'attaque lyonnaise. Ses débuts marquent les esprits.

Dimanche du côté de Metz, l'OL a fait exploser la défense des Grenats sans son meilleur réalisateur. Pavel Šulc était sur le banc, légèrement diminué ? Pas de souci pour Paulo Fonseca, qui peut à présent compter sur un autre élément électrique et capable de débloquer des situations. Sur ce week-end de Ligue 1, Endrick a marqué les esprits avec un triplé.

Alors que les Lyonnais n'avaient pas converti leurs premières opportunités, lui a su saisir par deux fois sa chance en première période. D'abord après un service délicieux de Corentin Tolisso, puis après une autre ouverture de Tyler Morton, qu'il a conclue tout seul comme un grand. En fin de partie, c'est lui qui a provoqué et transformé le penalty pour clore le suspense (2-5).

Deuxième apparition en Ligue 1, troisième avec son nouveau club, et voilà déjà le Brésilien montrant ce qu'il peut amener à cette formation rhodanienne. "Il a besoin de jouer. Je pense qu'il se sent bien dans le groupe. Il est décisif, différent. J'ai dit plusieurs fois qu'il nous manquait ce profil qui prend des initiatives individuelles, et c'est ce qu'il fait. Il a cette caractéristique, comme Malick (Fofana), Afonso (Moreira) et Ernest (Nuamah). Il sait et fait des différences, mais toujours dans le contexte collectif, observait Paulo Fonseca. Je dois dire aussi qu'il a travaillé défensivement, ce qui est important."

Endrick plus précoce que Bernard Lacombe

En trois rencontres avec le maillot rouge et bleu, l'ancien de Palmeiras compte quatre réalisations et une passe décisive. C'est ce qu'on appelle des débuts fracassants. De quoi casser quelques barrières. Il est par exemple le deuxième joueur le plus rapide à signer un triplé ou mieux en championnat (deux affiches) et le quatrième plus jeune au XXIe siècle. Au club, il est même le plus précoce de l'histoire, de quelques jours, devant un certain Bernard Lacombe.

Autant de statistiques qui démontrent son impact presque instantané, lui qui n'est à Lyon que depuis un mois. "C'est un footballeur incroyable, avec une excellente attitude, a témoigné Tyler Morton. Il nous aide avec le ballon, mais aussi sans. C'est la clé de notre succès. Il a une vraie éthique de travail, j'applaudis sa mentalité."

Il ne faut évidemment pas réduire l'OL à Endrick, mais son apport quasi immédiat prend largement la lumière. "Le match qu'il fait, c'est monstrueux, a relevé Moussa Niakhaté. Il va nous apporter énormément". Même chez les adversaires, on le qualifie de "joueur de classe mondiale" (Gauthier Hein).

Loué par ses adversaires

Depuis le banc, puis au plus près sur le terrain, le Messin Benjamin Stamboulli, qui en a pourtant vu d'autres durant sa longue carrière, ne pouvait que s'incliner. "Il dégage quelque chose de particulier. Il a une qualité d'appel-contre-appel qui fait très mal. Être capable de faire ça à 2 000 à l'heure, c'est le reflet du très haut niveau. Mais il est aussi altruiste dans ses choix de jeu, il ne se trompe pas sous pression et c'est rare à cet âge", notait-il.

Avec l'attaquant de 19 ans, il est difficile de ne pas trop en faire. Car on se dit en plus qu'il a disputé à Saint-Symphorien sa première rencontre complète depuis le 6 janvier 2025. Son temps de jeu avec l'Olympique lyonnais augmente crescendo, d'abord 72 minutes face au LOSC (1-2), puis 89 contre Brest (2-1) et enfin plus de 90 minutes en Moselle.

Que donnera-t-il après dix matchs dans les jambes ?

C'est déjà 2,5 fois plus qu'avec le Real Madrid depuis l'été dernier. Maintenant la question est de savoir si cette entame fracassante peut durer jusqu'à mai ? Sauf blessure, il y a peu de raisons de ne pas croire que l'état de grâce puisse se poursuivre. "Il a mis trois buts, et il pouvait en inscrire davantage, faisait remarquer Paulo Fonseca. N'oublions pas qu'il n'avait pratiquement pas joué de la saison. Il doit encore s'améliorer physiquement. Je m'attends à ce qu'il progresse et qu'il reste décisif comme d'aujourd'hui (dimanche)."

Qu'aurions-nous dit s'il avait inscrit un quintuplé en battant deux fois de plus Jonathan Fischer, le gardien adverse (47e, 59e) ? Ou s'il n'avait pas été hors-jeu (22e) ? Et s'il avait obtenu deux passes décisives sur ses services pour Tyler Morton (61e) et Ainsley Maitland-Niles (79e) ? À propos d'Endrick, il faut peut-être garder en stock quelques superlatifs, puisqu'il n'est pas interdit de penser qu'ils seront utiles d'ici au printemps.