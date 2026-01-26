OL : Endrick, impact immédiat

Auteur d'un triplé à Metz dimanche (2-5), Endrick change le visage de l'attaque lyonnaise. Ses débuts marquent les esprits.
Dimanche du côté de Metz, l'OL a fait exploser la défense des Grenats sans son meilleur réalisateur. Pavel Šulc était sur le banc, légèrement diminué ? Pas de souci pour Paulo Fonseca, qui peut à présent compter sur un autre élément électrique et capable de débloquer des situations. Sur ce week-end de Ligue 1, Endrick a marqué les esprits avec un triplé.
Alors que les Lyonnais n'avaient pas converti leurs premières opportunités, lui a su saisir par deux fois sa chance en première période. D'abord après un service délicieux de Corentin Tolisso, puis après une autre ouverture de Tyler Morton, qu'il a conclue tout seul comme un grand. En fin de partie, c'est lui qui a provoqué et transformé le penalty pour clore le suspense (2-5).
Deuxième apparition en Ligue 1, troisième avec son nouveau club, et voilà déjà le Brésilien montrant ce qu'il peut amener à cette formation rhodanienne. "Il a besoin de jouer. Je pense qu'il se sent bien dans le groupe. Il est décisif, différent. J'ai dit plusieurs fois qu'il nous manquait ce profil qui prend des initiatives individuelles, et c'est ce qu'il fait. Il a cette caractéristique, comme Malick (Fofana), Afonso (Moreira) et Ernest (Nuamah). Il sait et fait des différences, mais toujours dans le contexte collectif, observait Paulo Fonseca. Je dois dire aussi qu'il a travaillé défensivement, ce qui est important."
Endrick plus précoce que Bernard Lacombe
En trois rencontres avec le maillot rouge et bleu, l'ancien de Palmeiras compte quatre réalisations et une passe décisive. C'est ce qu'on appelle des débuts fracassants. De quoi casser quelques barrières. Il est par exemple le deuxième joueur le plus rapide à signer un triplé ou mieux en championnat (deux affiches) et le quatrième plus jeune au XXIe siècle. Au club, il est même le plus précoce de l'histoire, de quelques jours, devant un certain Bernard Lacombe.
Autant de statistiques qui démontrent son impact presque instantané, lui qui n'est à Lyon que depuis un mois. "C'est un footballeur incroyable, avec une excellente attitude, a témoigné Tyler Morton. Il nous aide avec le ballon, mais aussi sans. C'est la clé de notre succès. Il a une vraie éthique de travail, j'applaudis sa mentalité."
Il ne faut évidemment pas réduire l'OL à Endrick, mais son apport quasi immédiat prend largement la lumière. "Le match qu'il fait, c'est monstrueux, a relevé Moussa Niakhaté. Il va nous apporter énormément". Même chez les adversaires, on le qualifie de "joueur de classe mondiale" (Gauthier Hein).
Loué par ses adversaires
Depuis le banc, puis au plus près sur le terrain, le Messin Benjamin Stamboulli, qui en a pourtant vu d'autres durant sa longue carrière, ne pouvait que s'incliner. "Il dégage quelque chose de particulier. Il a une qualité d'appel-contre-appel qui fait très mal. Être capable de faire ça à 2 000 à l'heure, c'est le reflet du très haut niveau. Mais il est aussi altruiste dans ses choix de jeu, il ne se trompe pas sous pression et c'est rare à cet âge", notait-il.
Avec l'attaquant de 19 ans, il est difficile de ne pas trop en faire. Car on se dit en plus qu'il a disputé à Saint-Symphorien sa première rencontre complète depuis le 6 janvier 2025. Son temps de jeu avec l'Olympique lyonnais augmente crescendo, d'abord 72 minutes face au LOSC (1-2), puis 89 contre Brest (2-1) et enfin plus de 90 minutes en Moselle.
Que donnera-t-il après dix matchs dans les jambes ?
C'est déjà 2,5 fois plus qu'avec le Real Madrid depuis l'été dernier. Maintenant la question est de savoir si cette entame fracassante peut durer jusqu'à mai ? Sauf blessure, il y a peu de raisons de ne pas croire que l'état de grâce puisse se poursuivre. "Il a mis trois buts, et il pouvait en inscrire davantage, faisait remarquer Paulo Fonseca. N'oublions pas qu'il n'avait pratiquement pas joué de la saison. Il doit encore s'améliorer physiquement. Je m'attends à ce qu'il progresse et qu'il reste décisif comme d'aujourd'hui (dimanche)."
Qu'aurions-nous dit s'il avait inscrit un quintuplé en battant deux fois de plus Jonathan Fischer, le gardien adverse (47e, 59e) ? Ou s'il n'avait pas été hors-jeu (22e) ? Et s'il avait obtenu deux passes décisives sur ses services pour Tyler Morton (61e) et Ainsley Maitland-Niles (79e) ? À propos d'Endrick, il faut peut-être garder en stock quelques superlatifs, puisqu'il n'est pas interdit de penser qu'ils seront utiles d'ici au printemps.
J’attends avec impatience que la LFP invente un nouveau règlement anti-tricherie pour le mercato d’hiver : interdiction formelle de se faire prêter un crack du Real Madrid !
Raison officielle : "Risque avéré de déstabilisation psychologique massive des adversaires. Effet dissuasif garanti sur toutes les défenses de Ligue 1."
On imagine déjà le communiqué : "Article 47 bis : tout prêt madrilène entraîne automatiquement 3 points de pénalité + interdiction de recruter pendant 2 ans. Pour protéger l’équité sportive." 😂
Joli olVictory. Le pire c'est que pas si fou. Ils en seraient capable ces cons.
Qu'ils en aient envie et qu'ils y réfléchissent, je n'ai aucun doute là-dessus, c'est obligé ! 😉
Trop drôle OLVictory 🤣🤣🤣
Son acclimatation fulgurante va à l'encontre de ceux qui pensent qu'étant étranger il leur faut leur laisser du temps ,
Le terrain et le ballon se foutent des nationalités , tu es doué ou pas , Morton lui aussi dès son premier match à montré son bagage.......
Non c'est un joueur qui sort de l'ordinaire, ce n'est pas du tout un profil habituel.
Son exemple n'est pas une règle générale, c'est une exception.
une exception oui et non , ce qu'il voulait dire je pense , c'est que les grands joueurs n'ont pas besoin de temps d'adaptation ; Tyler Morton a été bon chez nous dès son premier match l'été dernier en prépa , son activité m'avait sauté aux yeux .
Oui tu as raison OLV mais ce qui m'étonnait surtout c'est le peu d'entrain qu'il y avait ici, perso j'étais comme un dingue quand on a commencer à évoqué des rumeurs de transfert ici.
On parle d'un crack absolu, peut etre le plus grand espoir du foot mondiale et on préférait prendre un Ajorque c'était pas serieux..
Un gamin de 16ans qui plante 11 buts pour sa premiere saison au Bresil, qui offre le titre à Palmeras, qui signe à 17ans au Real pour 70M€, qui à deja 11 selections au Bresil pour remplacer Satriano et ca n'était pas content???
Sa seule erreur c'est d'avoir signé trop tôt dans le plus grand club du monde avec une concurrence dingue, il a perdu du temp, mais comment lui en vouloir et qui pouvait se permettre de payer si cher à part le Real?
Juni38 : Je parle d'Endrick comme d'une exception parce qu'il cumule les raisons de mettre un long temps à s'adapter mais Morton n'en est pas loin non plus, c'est vrai. C'est la talent des recruteurs et la confiance que leur accorde le staff qui fait que ces exceptions arrivent à signer chez nous.
Tous les grands joueurs ont eu besoin à un moment ou un autre d'un temps d'adaptation : Ibrahimović au PSG
Antoine Griezmann au Barça
Romelu Lukaku à Chelsea
Lionel Messi au PSG
Cristiano Ronaldo à la juve
leroilyon :
Je vois ça plutôt comme une tentative de certains supporters lyonnais de protéger le jeune crack madrilène, au cas où son adaptation aurait mis un peu trop de temps pour les plus impatients d'entre nous.
Signé trop tôt sportivement c'est évident, mais si on parle de sa famille, de leur pauvreté, du manque de nourriture parfois, des sacrifices pour qu'il puisse jouer au foot, là je n'oserais jamais critiquer cet empressement à signer dans un très grand club et assurer à vie la sécurité de toute sa famille juste en signant ce contrat.
Morton/Endrick , nous avons la chance d'avoir la un tandem de niveau mondial .
a l'issue de la saison dernière , je n'aurai jamais pensé qu'on puisse avoir de tels joueurs cette saison .
Oui c'est vrai OLV, pour la famille d'Endrick c'était important..
Pour les supporters je sais pas, on etait dans de la critique gratuite sans l'avoir vu jouer, juste en regardant seulement ses stats, ca me paraissait tres injuste, on ne pouvait pas avoir mieux c'est totalement irréel d'avoir un crack pareil à 200 000€ par mois..
Apres bon on veut tous le meilleur pour notre equipe et un supporter parle avec passion et ca peut manquer souvent d'objectivité, moi le premier..
Et sinon oui la cellule a pris des joueurs incroyables qui ne jouait quasi jamais il ya encore 6mois, Morton, Moreira, Endrick, Kluivert on le dira jamais assez, un enorme coup de chapeau ..
Juni38 : je crois qu'on n'osait plus y croire à cause des erreurs de notre recrutement. C'est seulement depuis M Kang que les présidents ne sont plus les directeurs sportifs à l'OL. Ca n'a pas empêché de gagner des titres pendant longtemps, mais c'est un petit miracle qui ne pouvait pas durer éternellement. La concurrence est venue nous piquer nos pistes les plus évidentes et le manque de travail de terrain nous interdisait de trouver des joueurs comme Morton qui sont beaucoup plus compliqués à débusquer et évaluer.
Unanimité aujourd'hui dans les médias pour souligner la performance du jeune brésilien auteur d'un match complet. On commence à mesurer notre chance énorme de le voir évoluer dans notre club et on se met à échafauder les perspectives les plus insensées.
L'Endrickmania est lancée.
Difficile de garder les deux pieds bien sur terre...
L'ex entraineur du Real , qui a été limogé , se fait vertement critiquer du traitement qu'il a infligé à Endrick .
Mais il se dit que ce serait peut être une pression de la direction pour une affaire de primes à économiser !!
Oui on a tout entendu sur Endrick..
Il aura besoin de plusieurs matchs pour les automatismes..
Pour le froid..
Pour la L1..
Il est trop jeune..
Il est en echec..
C'est un flop du Real..
Il est individualiste.
Il fait pas l'effort.
Il a pas signé d'autographe..
Il ne sait pas terminer ses actions , il s'empetre dans ses dribbles et perd systématiquement le ballon , il simule trop , il ceci , il cela ...
nico va avoir les boules ce soir , ils vont devoir encore parler de lui , ce qui a le don de l'agacer , il ne veut parler que de l'équipe !
Mais il va bien devoir avouer qu'il apporte énormément , ou alors il sera encore d'une mauvaise foi incroyable , comme la semaine dernière ou il n'a fait que le critiquer et oser dire qu'il n'avait pas vu de différence dans son jeu collectif entre son premier et second match !!
J'adoooooore quand un joueur estompe mes doutes, et fait fermer ma grande gueule sous mon casque ....
Ca arrive a tout le monde de se tromper Bioman.. 😉
N'empêche ce but en pleine lancée sans contrôle...pffff !
Quel coup quand même a fait le staff de notre OL !
En termes sportifs mais aussi pour l'image du club c'est déjà une réussite.
Il est parfois difficile pour un coach de cerner son joueur ; lui c était simple Xavi ...Il voulait jouer!
Tout est dit sur les qualités de ce joueur et ce n'est pas fini... Et il ya aussi ce petit truc qui fait élever le niveau jeu de ses coéquipiers !
Et pour rien gâcher Endrick a l air sympa : il est venu du plus grand club du monde , il se la pète pas et sourit comme un enfant qui a eu le cadeau qu'il attendait !
Comme disent certains d'entre vous ici quelle fin de saison allons nous avoir !!!
Bonne semaine à tous!
C'est un bon gamin qui a du murir très vite au contact des difficultés de la vie et il semble avoir gardé la tête sur les épaules malgré tout l'engouement autour de lui ( depuis des années maintenant ) , à contrario d'un Cherki qui avait le cigare dès l'age de 16 ans ...
Il a déjà inscrit plus de buts en 3 matchs , que Satriano en ... 18 ( 12 matchs en Ligue 1 et 6 en Ligue Europa : total 3 buts et une seule passe décisive ) ...................
si on avait eu Endrick dès l'été dernier , on jouerait le titre ...
C'est tout simplement énorme .
La pauvre latéral messin a passé hier soir la plus mauvaise soirée de sa vie .
Bonjour Juni38... Cherki ...D'autres....Comme quoi il y a des personnalités différentes et c'est peu de le dire.
Même ici entre nous !
Mais là aussi j'ai remarqué que Endrick nous rapprochait dans nos analyses et dans un bon esprit : c'est beau !!!
Hello !
C'est toute la beauté du football , qui fédère dans ces moments là les gens de tous horizons .
Un peu comme peut le faire la musique .