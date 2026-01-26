Actualités
Corentin Tolisso face à Anthony Lopes lors d'OL - Nantes
Corentin Tolisso face à Anthony Lopes lors d’OL – Nantes (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL : Corentin Tolisso victime d'un pépin musculaire

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Sorti à la pause face à Metz, Corentin Tolisso n'est pas à 100%. Paulo Fonseca a confié qu'il avait un "petit problème musculaire".

    Pourtant, il avait été ménagé à Berne jeudi en Ligue Europa. Face aux Young Boys, Corentin Tolisso avait joué un quart d'heure, en fin de partie. Il avait apporté son aide à l'équipe afin de garder cet avantage d'1 à 0. Dimanche, le capitaine rhodanien était donc logiquement de retour dans le 11 à Metz.

    À la surprise générale, le champion du monde 2018 n'est pourtant pas ressorti des vestiaires après la pause. Alors que l'OL menait 4 à 1, il a été remplacé par Moussa Niakhaté, de retour de la CAN. Simple mesure pour le préserver, ou cela cachait-il une blessure ?

    Paulo Fonseca a donné la réponse après la victoire 5 à 2 en Moselle. "On va voir s'il a besoin de temps pour récupérer, mais oui, il a un petit problème musculaire. Je suis inquiet car il y a ce souci avec lui, et il faudra voir pour les autres. Si on ajoute Abner et Orel (Mangala), ce sont des éléments importants. On verra qui sera prêt. Mais j'ai de la chance car j'ai également des jeunes qui ont de l'ambition."

    Le synthétique de Berne a laissé des traces

    Les autres ? Des bobos plus ou moins graves qui demeurent embêtants pour l'Olympique lyonnais. "Je suis vraiment préoccupé en ce moment. On a beaucoup de matchs, et il ne faut pas oublier qu'on a joué chez les Young Boys sur un synthétique. Cela a créé des problèmes pour Nicolas Tagliafico (entorse sur une action de jeu), Adam (Karabec) et Pavel (Sulc). Ce sont des joueurs importants pour nous." Sur le banc face aux Grenats, les deux Tchèques ne sont pas entrés. Seront-ils disponibles jeudi contre le PAOK ? Réponse mercredi.

    Pour Endrick, la question ne se pose pas. Il ne sera pas qualifié pour affronter les Grecs. Une solution offensive (et quelle solution), de moins pour l'entraîneur portugais. Surtout qu'on a pu le voir répondre aux questions du diffuseur avec une poche de glace sur le genou gauche. "Ce n'est pas grave, c'est la Ligue 1", a-t-il commenté. Décidément, on en viendrait presque à souhaiter une trêve internationale dans les prochains jours afin que tout ce petit monde se remette physiquement sur pied.

    1 commentaire
    1. Avatar
      leroilyon - lun 26 Jan 26 à 8 h 14

      Bonjour à tous c'est ce que j'évoquais hier et c'est le gros point noir, ce match à Berne a laisser des traces..
      Je ne comprend pas comment c'est possible que les instances laisse encore des pros jouer sur des synthétiques..
      Tolisso, Sulc, Tagliafico ca fait beaucoup..

      Signaler

    Laisser un commentaire

