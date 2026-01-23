OL : Nicolas Tagliafico forfait pour un mois

Malgré la qualification en Ligue Europa, c'était le point noir de la soirée. L'OL devra se passer de Nicolas Tagliafico pour un mois.

Depuis Malick Fofana fin octobre, l'OL avait été épargné par les blessures. Mais jeudi, un cadre majeur de l'équipe a passé la porte de l'infirmerie. Sorti à la pause, puis apparu à la fin de la rencontre face aux Young Boys (0-1) avec une botte au pied droit, Nicolas Tagliafico souffre d'une entorse de la cheville.

L'Argentin a vu son pied se dérober suite à la chute d'un Suisse sur sa jambe dès la 19e minute. Il a serré les dents pour tenir jusqu'à la mi-temps, mais a ensuite été remplacé par Orel Mangala. Le verdict est tombé ce vendredi, Paulo Fonseca annonçant sa durée d'indisponibilité.

Abner va s'entraîner, mais incertain

D'après l'entraîneur lyonnais, le champion du monde 2022 sera absent pour un mois. On se doutait qu'il serait de toute manière probablement forfait à Metz dimanche. Mais si le délai donné est le bon, il loupera également les duels face au PAOK jeudi prochain, contre Lille (01/02), Laval (04/02), Nantes (07/02), Nice et Strasbourg.

Il pourrait revenir pour le déplacement à Marseille le 1er mars. Un moindre mal pourrait-on dire, surtout si Abner, son remplaçant naturel, est apte afin de le suppléer. Paulo Fonseca a indiqué que le Brésilien allait s'entraîner ce vendredi, mais qu'il serait peut-être un peu juste pour revenir face aux Grenat.