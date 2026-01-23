OL : Nicolas Tagliafico forfait pour un mois

Malgré la qualification en Ligue Europa, c'était le point noir de la soirée. L'OL devra se passer de Nicolas Tagliafico pour un mois.
Depuis Malick Fofana fin octobre, l'OL avait été épargné par les blessures. Mais jeudi, un cadre majeur de l'équipe a passé la porte de l'infirmerie. Sorti à la pause, puis apparu à la fin de la rencontre face aux Young Boys (0-1) avec une botte au pied droit, Nicolas Tagliafico souffre d'une entorse de la cheville.
L'Argentin a vu son pied se dérober suite à la chute d'un Suisse sur sa jambe dès la 19e minute. Il a serré les dents pour tenir jusqu'à la mi-temps, mais a ensuite été remplacé par Orel Mangala. Le verdict est tombé ce vendredi, Paulo Fonseca annonçant sa durée d'indisponibilité.
Abner va s'entraîner, mais incertain
D'après l'entraîneur lyonnais, le champion du monde 2022 sera absent pour un mois. On se doutait qu'il serait de toute manière probablement forfait à Metz dimanche. Mais si le délai donné est le bon, il loupera également les duels face au PAOK jeudi prochain, contre Lille (01/02), Laval (04/02), Nantes (07/02), Nice et Strasbourg.
Il pourrait revenir pour le déplacement à Marseille le 1er mars. Un moindre mal pourrait-on dire, surtout si Abner, son remplaçant naturel, est apte afin de le suppléer. Paulo Fonseca a indiqué que le Brésilien allait s'entraîner ce vendredi, mais qu'il serait peut-être un peu juste pour revenir face aux Grenat.
Shyt
Putain, la tuile..
Feuque je dirais même !
Ca va coincer si Abner n'est pas dispo non plus, quelle chiotte !
Meilleurs vieux de rétablissement à Nicolas
7 matchs , dur .
Et Abner il a quoi?
La tuile c'est d'avoir les 2 arrières gauches indisponibles au même moment...
Tagliafico absent, c'est tout même une aura de guerrier en moins et son absence est effectivement préjudiciable ...
Il aurait peut-être dû sortir hier sans attendre...
En parlant de Tagliatelle Point du Jour nous a quitté définitivement ?
Pourtant on a recruté Guezzal j'imaginais que... ben non visiblement ça n'a pas suffit....
On a personne pour jouer à gauche , je ne vois pas comment faire pour dimanche
Amn peut y jouer si nos deux gauchers sont forfaits.
Ha si y a la solution avec Moreira en piston avec Niakhaté Mata Kluivert dans l'axe.
Sinon AMN a gauche Hateboer ou Mata à droite (et donc Niakhaté Kluivert dans l'axe) mais j'aime moins.
En tout cas Moussa devra probablement jouer à cause de cette blessure.
Hateboer - Kluivert ou Mata - Niakhaté - Amn
Ça me semble jouable ainsi ...
Amn va devoir encore un peu se sacrifier .
Ou alors le 352 avec mata - kluivert -niakhaté
Et hateboer / amn , moreira en pistons .
oui c'est dans les options que je donnais 😉
J'aime moins car à l'extérieur j'aime autant qu'on s'attende à jouer bas.
Le 3-5-2 avec Moreira et AMN en pistons c'est ce que je préfère dans nos options.
avec Endrick devant ça va pas être la même^^
AHHHH merde !
Abner a l'air un peu fragile aussi. Il est régulièrement hors-groupe. Est-ce qu'il est sur pied pour dimanche ?
Heureusement que Niakhaté revient... Le secteur défensif est très restreint.
Oui c'est un joueur qu'il faut gérer il est fragile. C'est en grande partie ce qui explique son échec au Bétis car il a quand même beaucoup de qualités sinon.
ça va accélerer le recrutement d'un défenseur de plus ...
ça peut en effet, j'ai pas vraiment suivi les pistes mais j'ai aussi l'impression qu'on doit vendre un joueur pour finaliser certaines opérations non ?
Conyre Metz, si Abner n'est pas là, on va être obligé de jouer avec Moreira en piston gauche.
Retour au 3 - 5 - 2 ?
Greif
Mata, Kluivert, Niakhaté
AMN, Morton, Tessman, Tolisso, Moreira
Sulc, Endrick
Pas mal non ?
Par ailleurs méfiance pour dimanche. Car jamais bon de jouer contre une équipe qui vient de changer de coach. Ils vont se battre comme des chiens. N'oublions pas qu'ils ont été capables de battre Lens 2-0 chez eux.
Attention au faux pas, au scénario contraire, avec un rouge et un match à sens inverse. Il faut être très très sérieux, surtout avec l'euphorie du moment.
Aie. Bon Abner a le niveau pour bien le remplacer, honnêtement ils se valent. Nico est meilleur défensivement, Abner offensivement. Faut juste qu'il nous revienne rapidement.
Deuxième option amn et mata en latéraux, kluivert niakhaté dans l'axe. Ca reste une bonne defense.
À voir si niakhaté ou Abner nous reviennent dimanche.
Et je viens de me rappeler qu'on a hateboer.
Bon en vrai y a pas mort d'homme. Bon rétablissement a Nico.
Alors c'est fou que tout le monde l'ait oublié, mais sauf erreur de ma part, on a un 3ème arrière gauche dans l'effectif. Il s'agit de Achraf Laaziri, le jeune joueur marocain, prêté au RWDM l'an dernier. Il ne me paraît pas inconcevable de le voir réintégrer le groupe puisqu'on n'a plus de latéral gauche de métier.