Actualités
Nicolas Tagliafico (OL) et Mahdi Camara (Brest)
Nicolas Tagliafico (OL) et Mahdi Camara (Brest) (Photo by Fred TANNEAU / AFP)

OL : Nicolas Tagliafico forfait pour un mois

  • par Gwendal Chabas
  • 21 Commentaires

    • Malgré la qualification en Ligue Europa, c'était le point noir de la soirée. L'OL devra se passer de Nicolas Tagliafico pour un mois.

    Depuis Malick Fofana fin octobre, l'OL avait été épargné par les blessures. Mais jeudi, un cadre majeur de l'équipe a passé la porte de l'infirmerie. Sorti à la pause, puis apparu à la fin de la rencontre face aux Young Boys (0-1) avec une botte au pied droit, Nicolas Tagliafico souffre d'une entorse de la cheville.

    L'Argentin a vu son pied se dérober suite à la chute d'un Suisse sur sa jambe dès la 19e minute. Il a serré les dents pour tenir jusqu'à la mi-temps, mais a ensuite été remplacé par Orel Mangala. Le verdict est tombé ce vendredi, Paulo Fonseca annonçant sa durée d'indisponibilité.

    Abner va s'entraîner, mais incertain

    D'après l'entraîneur lyonnais, le champion du monde 2022 sera absent pour un mois. On se doutait qu'il serait de toute manière probablement forfait à Metz dimanche. Mais si le délai donné est le bon, il loupera également les duels face au PAOK jeudi prochain, contre Lille (01/02), Laval (04/02), Nantes (07/02), Nice et Strasbourg.

    Il pourrait revenir pour le déplacement à Marseille le 1er mars. Un moindre mal pourrait-on dire, surtout si Abner, son remplaçant naturel, est apte afin de le suppléer. Paulo Fonseca a indiqué que le Brésilien allait s'entraîner ce vendredi, mais qu'il serait peut-être un peu juste pour revenir face aux Grenat.

    à lire également
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Mercato : Molebe et Gomes Rodriguez sur le départ cet hiver
    21 commentaires
    1. Darn
      Darn - ven 23 Jan 26 à 15 h 42

      Shyt

      Signaler
    2. Avatar
      leroilyon - ven 23 Jan 26 à 15 h 47

      Putain, la tuile..

      Signaler
    3. cavegone
      cavegone - ven 23 Jan 26 à 15 h 47

      Feuque je dirais même !

      Signaler
    4. OLVictory
      OLVictory - ven 23 Jan 26 à 15 h 50

      Ca va coincer si Abner n'est pas dispo non plus, quelle chiotte !
      Meilleurs vieux de rétablissement à Nicolas

      Signaler
    5. Juni38
      Juni38 - ven 23 Jan 26 à 15 h 50

      7 matchs , dur .

      Signaler
    6. Avatar
      leroilyon - ven 23 Jan 26 à 15 h 53

      Et Abner il a quoi?

      Signaler
    7. Bioman
      Bioman - ven 23 Jan 26 à 15 h 53

      La tuile c'est d'avoir les 2 arrières gauches indisponibles au même moment...

      Tagliafico absent, c'est tout même une aura de guerrier en moins et son absence est effectivement préjudiciable ...

      Signaler
    8. Mimoun
      Mimoun - ven 23 Jan 26 à 15 h 54

      Il aurait peut-être dû sortir hier sans attendre...

      Signaler
    9. cavegone
      cavegone - ven 23 Jan 26 à 16 h 07

      En parlant de Tagliatelle Point du Jour nous a quitté définitivement ?
      Pourtant on a recruté Guezzal j'imaginais que... ben non visiblement ça n'a pas suffit....

      Signaler
    10. Juni38
      Juni38 - ven 23 Jan 26 à 16 h 12

      On a personne pour jouer à gauche , je ne vois pas comment faire pour dimanche

      Signaler
      1. Avatar
        fandelol - ven 23 Jan 26 à 16 h 23

        Amn peut y jouer si nos deux gauchers sont forfaits.

        Signaler
      2. cavegone
        cavegone - ven 23 Jan 26 à 16 h 26

        Ha si y a la solution avec Moreira en piston avec Niakhaté Mata Kluivert dans l'axe.
        Sinon AMN a gauche Hateboer ou Mata à droite (et donc Niakhaté Kluivert dans l'axe) mais j'aime moins.

        En tout cas Moussa devra probablement jouer à cause de cette blessure.

        Signaler
        1. Juni38
          Juni38 - ven 23 Jan 26 à 16 h 28

          Hateboer - Kluivert ou Mata - Niakhaté - Amn

          Ça me semble jouable ainsi ...
          Amn va devoir encore un peu se sacrifier .

          Ou alors le 352 avec mata - kluivert -niakhaté
          Et hateboer / amn , moreira en pistons .

        2. cavegone
          cavegone - ven 23 Jan 26 à 16 h 31

          oui c'est dans les options que je donnais 😉
          J'aime moins car à l'extérieur j'aime autant qu'on s'attende à jouer bas.
          Le 3-5-2 avec Moreira et AMN en pistons c'est ce que je préfère dans nos options.

          avec Endrick devant ça va pas être la même^^

    11. Avatar
      piedicortedigaggio - ven 23 Jan 26 à 16 h 13

      AHHHH merde !

      Abner a l'air un peu fragile aussi. Il est régulièrement hors-groupe. Est-ce qu'il est sur pied pour dimanche ?
      Heureusement que Niakhaté revient... Le secteur défensif est très restreint.

      Signaler
      1. cavegone
        cavegone - ven 23 Jan 26 à 16 h 27

        Oui c'est un joueur qu'il faut gérer il est fragile. C'est en grande partie ce qui explique son échec au Bétis car il a quand même beaucoup de qualités sinon.

        Signaler
    12. Juni38
      Juni38 - ven 23 Jan 26 à 16 h 15

      ça va accélerer le recrutement d'un défenseur de plus ...

      Signaler
      1. cavegone
        cavegone - ven 23 Jan 26 à 16 h 29

        ça peut en effet, j'ai pas vraiment suivi les pistes mais j'ai aussi l'impression qu'on doit vendre un joueur pour finaliser certaines opérations non ?

        Signaler
    13. Avatar
      piedicortedigaggio - ven 23 Jan 26 à 16 h 26

      Conyre Metz, si Abner n'est pas là, on va être obligé de jouer avec Moreira en piston gauche.
      Retour au 3 - 5 - 2 ?

      Greif
      Mata, Kluivert, Niakhaté
      AMN, Morton, Tessman, Tolisso, Moreira
      Sulc, Endrick

      Pas mal non ?

      Par ailleurs méfiance pour dimanche. Car jamais bon de jouer contre une équipe qui vient de changer de coach. Ils vont se battre comme des chiens. N'oublions pas qu'ils ont été capables de battre Lens 2-0 chez eux.
      Attention au faux pas, au scénario contraire, avec un rouge et un match à sens inverse. Il faut être très très sérieux, surtout avec l'euphorie du moment.

      Signaler
    14. Avatar
      Ahtmos - ven 23 Jan 26 à 16 h 26

      Aie. Bon Abner a le niveau pour bien le remplacer, honnêtement ils se valent. Nico est meilleur défensivement, Abner offensivement. Faut juste qu'il nous revienne rapidement.

      Deuxième option amn et mata en latéraux, kluivert niakhaté dans l'axe. Ca reste une bonne defense.

      À voir si niakhaté ou Abner nous reviennent dimanche.

      Et je viens de me rappeler qu'on a hateboer.

      Bon en vrai y a pas mort d'homme. Bon rétablissement a Nico.

      Signaler
    15. Avatar
      Arioul - ven 23 Jan 26 à 16 h 29

      Alors c'est fou que tout le monde l'ait oublié, mais sauf erreur de ma part, on a un 3ème arrière gauche dans l'effectif. Il s'agit de Achraf Laaziri, le jeune joueur marocain, prêté au RWDM l'an dernier. Il ne me paraît pas inconcevable de le voir réintégrer le groupe puisqu'on n'a plus de latéral gauche de métier.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Mercato : Molebe et Gomes Rodriguez sur le départ cet hiver 16:10
    Nicolas Tagliafico (OL) et Mahdi Camara (Brest)
    OL : Nicolas Tagliafico forfait pour un mois 15:35
    Face à l'OL, Metz récupère ses champions d'Afrique 15:10
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest le 25 janvier 2025
    OL académie : le programme de ce week-end 14:20
    Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
    OL - Ligue Europa : Ruben Kluivert lui aussi en sursis pour la suite 13:30
    Les joueurs de l'OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles
    Ligue Europa : l'OL connaîtra son adversaire le 27 février 12:40
    Le parcage des supporters de l'OL à Lens
    Déplacement encadré pour les supporters de l'OL à Metz 11:50
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    Capitaines de l'OL : Clinton Mata intègre la liste 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Khalis Merah lors d'OL - Go Ahead Eagles
    Ligue Europa : Khalis Merah ne veut pas se projeter 10:10
    Afonso Moreira et les joueurs de l'OL
    Ligue Europa : l'OL terminera au pire 7e 09:25
    Les joueurs de l'OL célèbrent un but de Maitland-Niles
    Et à la fin, l'OL a encore la recette 08:40
    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    Paulo Fonseca après Young Boys - OL (0-1) : "Objectif accompli" 08:00
    Khalis Merah avec Corentin Tolisso après OL - Go Ahead Eagle
    Ligue Europa - OL : Tolisso veut "finir premier ou deuxième" 07:30
    Les joueurs de l'OL célèbrent la qualification à Berne
    Ligue Europa : l'OL valide sa qualification pour les huitièmes 22/01/26
    Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
    Young Boys Berne - OL (0-1) : Tagliafico touché à la cheville droite 22/01/26
    Khalis Merah lors de Young Boys - OL
    Young Boys Berne - OL (0-1) : top, flop , ce qu'il faut retenir 22/01/26
    Pavel Sulc lors de Young Boys Berne - OL
    L’OL n’est pas resté en Berne ce jeudi (0-1) 22/01/26
    Young Boys Berne - OL : suivez le live audio 22/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut