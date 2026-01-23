Actualités
Habib Diallo, joueur de Metz (@FC Metz)

Face à l'OL, Metz récupère ses champions d'Afrique

  • par Gwendal Chabas

    • Moussa Niakhaté du côté de l'OL, Habib Diallo et Cheikh Sabaly à Metz. Les Sénégalais champions d'Afrique seront de retour pour le match du week-end.

    Pour le FC Metz, ces retours vont faire du bien. Lanterne rouge de Ligue 1, les Mosellans ont changé d'entraîneur dans la semaine. C'est donc Benoît Tavenot qui a réalisé la traditionnelle conférence de presse ce vendredi. Le nouveau coach a annoncé deux bonnes nouvelles. Après leur sacre à la Coupe d'Afrique des nations, l'avant-centre Habib Diallo et l'ailier Cheikh Sabaly reviennent.

    Les deux Sénégalais, comme Moussa Niakhaté pour l'OL, seront présents lors du match de dimanche (17h15). À voir quel sera leur état physique, mais ils postulent pour cette rencontre. Et leur technicien n'a pas vraiment intérêt à s'en passer au vu de la situation des Messins.

    Retour à l'entraînement ce vendredi

    Ils sont rentrés "contents et fatigués" a confié Benoît Tavenot. "Ils sont venus en soin jeudi, et après une bonne nuit de semaine, ils se sont entraînés ce vendredi. À eux de basculer rapidement sur le FC Metz, mais j'ai totalement confiance", a-t-il déclaré.

    En revanche, les blessés de longue durée, Pape Sy et Joseph Mangondo, sont encore à l'infirmerie. Comparé à son futur adversaire, les Grenats sont donc moins handicapés par les absences. Cela sera-t-il suffisant pour rivaliser avec les Rhodaniens, alors que les Messins restent sur six revers de rang en Ligue 1.

