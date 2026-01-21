Avant de recevoir l’OL, Metz change d’entraîneur

Face à la situation critique au classement, le FC Metz a fait le choix d’un électrochoc. La lanterne rouge de Ligue 1 s’est séparée de Stephane Le Mignan et a promu Benoît Tavenot, qui fait son retour au club.

En ce milieu de semaine, l’OL n’a pas vraiment la tête à la Ligue 1. Les joueurs de Paulo Fonseca sont plutôt en mode Europe, eux qui vont rallier Berne en fin de journée et qui affronteront les Young Boys jeudi soir (18h45). Néanmoins, l’entraîneur lyonnais sera forcément mis au fait que son futur adversaire en championnat a fait le choix d’un électrochoc. Englué à la dernière place de Ligue 1, le FC Metz a pris la décision de se séparer de Stéphane Le Mignan qui officiait depuis deux saisons en Lorraine.

Un coach dernier de Ligue 2 en octobre et renvoyé

La défaite dans le derby contre Strasbourg aura été celle de trop pour Bernard Serin, qui a donc décidé de limoger son coach, à six mois de la fin de son contrat. Pour le suppléer sur le banc dès la venue de l’OL ce dimanche (17h15), le président messin a fait appel à Benoit Tavenot. Ce dernier n’arrive pas en terres inconnues, puisqu’il avait été l’adjoint de Frédéric Antonetti pendant trois ans à Metz, de 2019 à 2022. Cette saison, il était en poste à Bastia en Ligue 2, avant de se faire remercier en octobre dernier, le club corse étant dernier du championnat… Alors, le changement d’entraîneur aura-t-il un effet positif sur les joueurs du FC Metz au moment de recevoir l’OL ?