Actualités
Anthony Lopes et Mathieu Gorgelin lors de FC Barcelone - OL
Anthony Lopes et Mathieu Gorgelin lors de FC Barcelone – OL (Photo by LLUIS GENE / AFP)

Mercato : Mathieu Gorgelin (ex-OL) retrouve la Ligue 1

  • par Gwendal Chabas

    • Direction Lens pour Mathieu Gorgelin. Sans club depuis l'été dernier, l'ancien gardien de l'OL a signé chez le leader de Ligue 1. Il sera la doublure de Robin Risser.

    Si vous n'entendiez plus parler de Mathieu Gorgelin depuis quelques mois, c'est normal. Le portier de 35 ans était sans contrat depuis la fin de son aventure au Havre à l'été 2025. Mais cette période de chômage a pris fin le lundi 19 janvier. Le RC Lens a officialisé la signature de l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais jusqu'à la fin de la saison en cours.

    Une belle trajectoire pour le gardien qui a passé 17 ans à l'OL (avec un prêt au Red Star en 2011-2012). Car le voilà à présent chez le premier de Ligue 1, sous les ordres de Pierre Sage. Il n'aura certes pas un rôle de titulaire, mais il vient remplacer Régis Gurtner, victime d'une rupture des ligaments croisés. Il sera la doublure de Robin Risser.

    20 matchs avec l'OL

    Apparu à 20 reprises avec les Rhodaniens, le natif d'Ambérieu-en-Bugey a effectué toute sa carrière en France. Principalement dans son club formateur donc, puis au HAC à partir de 2019. En 2023, il a d'ailleurs remporté le titre en Ligue 2 avec les Havrais. Reste à voir s'il aura la possibilité d'augmenter son compteur d'apparitions dans l'élite (75), et éventuellement, d'être sacré champion si les Sang et Or vont au bout.

    Dans le groupe, il côtoiera Erawan Garnier, qui, comme lui, est passé par l'académie lyonnaise. Le jeune ailier (19 ans) a rejoint le Racing en octobre 2025 et a été convoqué à deux reprises par Pierre Sage ces dernières semaines.

    à lire également
    Liana Joseph à l'entraînement de l'OL
    Liana Joseph prolonge avec l’OL Lyonnes

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Khalis Merah avec Corentin Tolisso après OL - Go Ahead Eagle
    Aucun joueur de l’OL Académie dans le onze, anecdotique avant tout ? 08:45
    Les supporters du FC Metz
    Avant de recevoir l’OL, Metz change d’entraîneur 08:00
    Anthony Lopes et Mathieu Gorgelin lors de FC Barcelone - OL
    Mercato : Mathieu Gorgelin (ex-OL) retrouve la Ligue 1 07:30
    Corentin Tolisso remerciant Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Ligue Europa : première opposition entre les Young Boys et l'OL 20/01/26
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Rival et bientôt adversaire de l'OL, Lille perd Hamza Igamane 20/01/26
    Liana Joseph à l'entraînement de l'OL
    Liana Joseph prolonge avec l’OL Lyonnes 20/01/26
    Noah Nartey lors de Brondby - Strasbourg en Conference League
    OL : Noah Nartey ne découvrira pas tout de suite la Ligue Europa 20/01/26
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 19 janvier en podcast  20/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Delphine Cascarino (France) contre l'Irlande
    Mercato : Delphine Cascarino (ex-OL Lyonnes) signe dans un autre club de Michele Kang 20/01/26
    Les Young Boys perdent encore avant de recevoir l'OL 20/01/26
    Les joueuses de l'OL Lyonnes en D3 féminine
    OL Lyonnes : week-end sans victoire pour les U19 et la réserve 20/01/26
    L'Azerbaïdjanais Aliyar Aghayev pour arbitrer Young Boys - OL 20/01/26
    La communion des joueurs de l'OL après la victoire contre le Maccabi Tel Aviv
    Young Boys - OL : pas d'images, mais des commentaires sur Canal + 20/01/26
    Noah Nartey, le 5e Danois de l'OL 20/01/26
    Ngal'ayel Mukau (Lille) et Afonso Moreira (OL)
    OL : six victoires de rang, une première depuis 2017-2018 20/01/26
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    OL Lyonnes : Maïssa Fathallah et deux coéquipières avec la France U19 20/01/26
    Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
    OM - OL Lyonnes fixé au 25 janvier et arbitré par Romy Fournier 20/01/26
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL : au milieu, Paulo Fonseca a maintenant beaucoup de choix 20/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut