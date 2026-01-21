Mercato : Mathieu Gorgelin (ex-OL) retrouve la Ligue 1

Direction Lens pour Mathieu Gorgelin. Sans club depuis l'été dernier, l'ancien gardien de l'OL a signé chez le leader de Ligue 1. Il sera la doublure de Robin Risser.

Si vous n'entendiez plus parler de Mathieu Gorgelin depuis quelques mois, c'est normal. Le portier de 35 ans était sans contrat depuis la fin de son aventure au Havre à l'été 2025. Mais cette période de chômage a pris fin le lundi 19 janvier. Le RC Lens a officialisé la signature de l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais jusqu'à la fin de la saison en cours.

Une belle trajectoire pour le gardien qui a passé 17 ans à l'OL (avec un prêt au Red Star en 2011-2012). Car le voilà à présent chez le premier de Ligue 1, sous les ordres de Pierre Sage. Il n'aura certes pas un rôle de titulaire, mais il vient remplacer Régis Gurtner, victime d'une rupture des ligaments croisés. Il sera la doublure de Robin Risser.

20 matchs avec l'OL

Apparu à 20 reprises avec les Rhodaniens, le natif d'Ambérieu-en-Bugey a effectué toute sa carrière en France. Principalement dans son club formateur donc, puis au HAC à partir de 2019. En 2023, il a d'ailleurs remporté le titre en Ligue 2 avec les Havrais. Reste à voir s'il aura la possibilité d'augmenter son compteur d'apparitions dans l'élite (75), et éventuellement, d'être sacré champion si les Sang et Or vont au bout.

Dans le groupe, il côtoiera Erawan Garnier, qui, comme lui, est passé par l'académie lyonnaise. Le jeune ailier (19 ans) a rejoint le Racing en octobre 2025 et a été convoqué à deux reprises par Pierre Sage ces dernières semaines.