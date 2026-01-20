Ligue Europa : première opposition entre les Young Boys et l'OL

Actualités
    • Les Young Boys seront la troisième équipe suisse rencontrée par l'OL dans son histoire. Rendez-vous jeudi à 18h45.

    On ne peut pas dire que les clubs suisses aient beaucoup marqué l'histoire de l'Olympique lyonnais. En réalité, avant cette saison, il avait seulement affronté le Grasshopper Zurich. Cela remonte à l'été 2013, une double confrontation gagnée deux fois 1 à 0, ce qui a permis à l'OL de franchir le 3e tour préliminaire de Ligue des champions.

    Plus de douze ans après ces duels, les hommes de Paulo Fonseca ont défié pour la première fois le FC Bâle (victoire 2 à 0 en octobre 2025). Et jeudi, ils se mesureront aux Young Boys, à Berne (18h45). Un premier rendez-vous entre les deux équipes au riche passé européen.

    Une équipe en difficulté

    Pour l'OL, l'objectif sera d'obtenir un succès afin de valider le top 8 qui lui tend les bras. Le groupe de Gerardo Seoane, lui, est 21e et a d'autres préoccupations. Dans une mauvaise passe - cinq défaites de suite - il joue surtout sa place en barrage.

    Le bilan des Rhodaniens est donc immaculé face aux Suisses. Trois victoires, aucun but encaissé... L'historique plaide en sa faveur. Mais sur le terrain, cela ne pèse pas toujours très lourd. Rappelons que lors de duels amicaux, l'OL a déjà croisé le fer avec le Servette FC, le FC Sion, Lausanne, Neuchâtel, et même l'US Port-Valais. On se remémore aussi la Coupe des Alpes. Une compétition ayant eu lieu entre 1960 et 1987 durant laquelle l'Olympique lyonnais a parfois défié le FC Bâle.

    1. OLVictory
      OLVictory - mar 20 Jan 26 à 18 h 45

      Qui se rappelle d'un match à Gerland contre une équipe suisse ou autrichienne, entrainée par Gernot Rohr surement en amical de pré-saison ?

      Signaler

