Mal en point, le club des Young Boys a encore perdu ce week-end. Il reste sur cinq défaites de suite avant d'affronter l'OL.

Tout roule ou presque pour l'OL. Il vient d'enchaîner six victoires de suite et pourrait assurer dès jeudi sa place dans le top 8 de la Ligue Europa, probablement assez haut. Pour cela, il lui faudra gagner chez les Young Boys, actuellement 21es de la compétition.

Rien d'insurmontable sur le papier, surtout que la dynamique n'est pas bonne du tout pour les hommes de Gerardo Seoane. Ils n'ont pas gagné depuis le 14 décembre, et restent sur cinq sorties infructueuses de rang. Les tombeurs de Lille (1-0) mi-décembre ont perdu leurs trois dernières rencontres officielles, contre Grasshopper (2-6), Lugano (3-0) et ce week-end, face à Lausanne (1-3).

17 buts encaissés sur les 5 derniers matchs

Beaucoup de buts encaissés, un carton rouge par match, on a trouvé mieux pour se mettre en confiance. Résultat, la formation de Berne a régressé en Super League suisse et n'est plus "que" 6e. En début d'année, elle a en plus perdu ses deux affiches de préparation : 2-0 contre le Dinamo Bucarest et 3-0 face à LASK.

Ça ne va donc pas très fort chez les coéquipiers de Chris Bedia, mais attention. Devant leur public, les Bernois auront sûrement envie de se rebeller. Puis ils ont leur qualification pour les barrages à aller chercher également. Aux Lyonnais de se montrer sérieux, comme ils ont pu l'être jusqu'ici dans le tournoi.